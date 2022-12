Ian Parkes & Remy Ramjiawan

Sergio Pérez wil de genegeerde teamorder laten voor wat het is. De Mexicaan vindt dat hij en Max Verstappen een verantwoordelijkheid hebben om Red Bul Racing verenigd te houden en vindt dat het incident het uiterst succesvolle jaar van het team overschaduwt.

De relatie tussen de twee coureurs werd onder de loep genomen nadat tweevoudig kampioen Verstappen tijdens de voorlaatste race van het jaar in São Paulo weigerde opzij te gaan voor Pérez. Er werd gespeculeerd dat een vermeende opzettelijke crash van de Mexicaan in de kwalificatie van de Grand Prix van Monaco de oorzaak was van de vijandigheid tussen de twee coureurs, hoewel alle problemen bij de laatste race in Abu Dhabi opgelost leken te zijn. Dat er wellicht wat wrijving tussen de twee rijders is ontstaan, wil Checo vooral achter zich laten en hij wil voorkomen dat het een invloed zal hebben op de komende jaren.

Het incident drukte echter een stempel op Red Bulls meest succesvolle seizoen in de koningsklasse, waarin het team uit Milton Keynes zeventien zeges wist te pakken en beide kampioenschappen naar zich toe wist te trekken. Pérez liet zich echter niet van de wijs brengen door de beschuldigingen die tegen hem destijds werden geuit: "Het hoort gewoon bij de sport en de speculaties die mensen graag maken. Voor mij is dit inmiddels zoveel races geleden, dat het nu totaal irrelevant is."

Sergio Pérez & Max Verstappen

Verantwoordelijkheid

Maar terwijl hij zijn team prijst voor hun prestaties van het hele jaar, weet Pérez ook dat hij en Verstappen, een zekere verantwoordelijkheid hebben. "Het is een geweldig jaar geweest voor Red Bull", voegt Checo eraan toe, die zelf twee zeges wist te pakken in Monaco en in Singapore. "Ik wil niet dat dit alles het plezier van de jongens in mijn team wegneemt. Max en ik hebben nu een grote verantwoordelijkheid om dit verenigde team vooruit te helpen", zo concludeert hij.