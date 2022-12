Horner gaat in op Ferrari-geruchten, Verstappen valt opnieuw in de prijzen | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Maandag 5 december 2022 21:47

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd bekend dat Max Verstappen voor de tweede keer op rij is uitgeroepen tot de beste internationale coureur op de Autosport Awards. Red Bull-teambaas Christian Horner werd in verband gebracht met het overnemen van de taken van Mattia Binotto en gaat in op de geruchten en de voormalig Red Bull-technicus Dan Fallows gaat de geleerde lessen in praktijk brengen bij Aston Martin. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Horner gaat in op Ferrari-geruchten: "Ik ben zeer gecommitteerd aan Red Bull"

Christian Horner zou in de winter van 2021 al kortstondig in beeld geweest zijn voor de rol van teambaas van Ferrari. De Brit zou toen echter vriendelijk bedankt hebben voor die baan en nu na het vertrek van Mattia Binotto stelt hij de Red Bull-fans nog maar eens gerust: hij zal niet naar Ferrari vertrekken. Hele artikel lezen? Klik hier

Voormalig Red Bull-technicus Fallows: "Er is een reden waarom Red Bull zo goed is"

Dan Fallows is dit seizoen aan de slag gegaan voor Aston Martin, na zestien jaar voor Red Bull Racing te hebben gewerkt. De Britse aerodynamicus hoopt in het groen, dezelfde resultaten te bereiken als in zijn periode bij het Oostenrijkse team. Hele artikel lezen? Klik hier

Max Verstappen

Verstappen wint voor tweede jaar op rij de beste internationale coureur-award

Max Verstappen is voor de tweede keer op rij uitgeroepen tot de beste internationale coureur op de Autosport Awards. De Nederlander wist onder meer Charles Leclerc en Stoffel Vandoorne voor te blijven nadat hij de meeste stemmen ontving van de lezers van het blad en dus won hij voor het tweede jaar op een rijtje. Hele artikel lezen? Klik hier

Christian Horner gespot aan 'Hamilton-tafel' tijdens Autosport Awards

Gisteren vonden de prestigieuze Autosport Awards plaats in het Grosvenor House Hotel in Londen en daar was ook Red Bull-teambaas Christian Horner aanwezig. Hij werd echter gespot aan een tafel met nummer 44, het iconische startgetal van niemand minder dan Lewis Hamilton. Reddit-gebruikers gingen los, maar is hier misschien sprake van optisch bedrog? Hele artikel lezen? Klik hier

Dit zijn alle winnaars tijdens de Autosport Awards 2022 op een rijtje

Max Verstappen is voor de tweede keer op rij uitgeroepen tot de beste internationale coureur op de Autosport Awards. De Nederlander is echter niet de enige die tijdens de uitreikingen op zondagavond in Londen in de prijzen is gevallen. Onder meer Sebastian Vettel en George Russell wonnen ook een prijs. We zetten alles op een rijtje. Hele artikel lezen? Klik hier