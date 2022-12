Dit zijn alle winnaars tijdens de Autosport Awards 2022 op een rijtje

Brian Van Hinthum

Maandag 5 december 2022 13:46 - Laatste update: 13:47

Max Verstappen is voor de tweede keer op rij uitgeroepen tot de beste internationale coureur op de Autosport Awards. De Nederlander is echter niet de enige die tijdens de uitreikingen op zondagavond in Londen in de prijzen is gevallen. Onder meer Sebastian Vettel en George Russell wonnen ook een prijs. We zetten alles op een rijtje.

Verstappen was zondag niet aanwezig bij het gala, maar liet middels een videoboodschap weten blij te zijn met zijn award. "Mijn dank aan alle fans die voor de tweede keer op rij op mij gestemd hebben, deze komt mooi naast mijn tweede wereldtitel. Na een lastige seizoensstart is het team er na goed werk in geslaagd om de boel om te draaien. Iedereen binnen het team wil ik enorm bedanken. Geniet nog van de avond en ik zie jullie graag in 2023 weer op het circuit."

Het was echter niet alleen de wereldkampioen die op zondag in de prijzen viel in Londen. Er waren meerdere awards te verdelen, waaronder de prijs voor het moment van het jaar, die naar Russell ging wegens zijn overwinning tijdens de Grand Prix van Brazilië, zijn eerste in de Formule 1. Ook kersvers pensionaris Vettel kreeg een prijs mee op het gala. De Duitser nam de Gregor Grant-oeuvre award mee naar huis wegens zijn prestaties in de Formule 1. We zetten alles op een rijtje.

Alle winnaars op een rijtje