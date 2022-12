Leclerc legt vinger op pijnlijk plek: "Wij werden niet langzamer, Red Bull werd gewoon sneller"

Remy Ramjiawan

Dinsdag 6 december 2022 07:04

Vanaf de zomerstop ging de nieuwe technische richtlijn in om het porpoising onder controle te krijgen. Daar waar vele dachten dat Red Bull hierdoor haar voorsprong zou verliezen, was het juist Ferrari dat na de zomerstop wat wegviel. Charles Leclerc snapt het verband, maar benadrukt bij Motorsport Aktuell dat de technische richtlijn het team niet heeft geraakt.

Het gehobbel en gestuiter was vooral tijdens de eerste helft van het seizoen een probleem binnen de koningsklasse. Het was voor de FIA dan ook tijd om maatregelen aan te kondigen om het porpoising binnen de perken te houden. Red Bull had het gestuiter van tevoren al voorzien en begon het seizoen zonder al te veel gehobbel. De verwachting was dat het team misschien te lijden had onder de gewijzigde richtlijn, maar tijdens de Grand Prix van België bleek dat er weinig van de snelheid verloren was.

'Niets met elkaar te maken'

Voor de zomerstop kon Ferrari in de meeste wedstrijden nog wel mee met het tempo van Red Bull, maar dat was na de zomervakantie niet meer het geval. Het vermoeden bestaat dat Ferrari juist was geraakt door het optreden van de autobond, maar Leclerc ziet dat anders. "Natuurlijk is er een makkelijke link te leggen tussen beide gebeurtenissen, maar wij gaan ervan uit dat het niets met elkaar te maken had", zo verwijst hij het vermoeden naar de prullenbak.

Toch viel Ferrari uiteindelijk na de zomerstop wat tegen en Leclerc heeft wel een idee waarom dat zo is gegaan. "Wij denken dat Red Bull nieuwe onderdelen had meegenomen naar Spa. Die componenten hebben ervoor gezorgd dat ze nog sneller werden. Wij werden niet langzamer, zij werden gewoon sneller", concludeert de Monegask.