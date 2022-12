Remy Ramjiawan

Maandag 5 december 2022 20:53 - Laatste update: 20:59

Daar waar het duo van Red Bull Racing het hele jaar prima door een deur kon, kwamen er in Brazilië wat haarscheurtjes in de op het oog zo vredige relatie tussen Max Verstappen en Sergio Pérez. De Nederlander negeerde een teamorder en volgens Renger van der Zande is het tekenend voor de mentaliteit van Verstappen, die is namelijk bikkelhard.

Op het zitje naast Verstappen leek lange tijd een vloek te rusten. Na het vertrek van Daniel Ricciardo in 2018 was het Oostenrijkse team naarstig op zoek naar een waardige vervanger. Pierre Gasly en Alexander Albon werden beiden uitgeprobeerd, maar werden allebei te licht bevonden. Aan het einde van 2020 wist Pérez de Grand Prix van Shakir te winnen en dat trok de leiding van Red Bull over de streep. De Mexicaan is vanaf 2021 onderdeel van het team uit Milton Keynes en heeft nog een contract tot het einde van 2024 op zak.

Gemiste kans

Pérez maakt zich tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021 onsterfelijk, door Lewis Hamilton op te houden. De inmiddels tweevoudig wereldkampioen prees die prestatie en Checo kreeg de bijnaam van Mexicaanse minister van verdediging. Tijdens de grote prijs van Brazilië in 2022 kon de Nederlander zijn teamgenoot van dienst zijn, maar dat weigerde hij en daar had hij zijn redenen voor. Het duo moet nog samen tot en met 2024 met elkaar door en Van Der Zande ziet het daarom als een gemiste kans.

Renger van der Zande

Geknakt

"Wat Max in Brazilië deed, dat was volledig zijn eigen keuze. Ik heb daar wel een mening over. Ik vind het een gemiste kans", opent de IMSA-coureur in gesprek met GPFans. Verstappen deelt doorgaans geen cadeautjes uit en dat geldt ook voor de teamgenoten. Van Der Zande: "Maar die Verstappens, die knakken gewoon hun teamgenoot. Op het moment dat hij [Pérez] hem het hardst nodig heeft, in Brazilië, heeft hij hem gewoon een beetje geknakt."

'Keihard

Uiteindelijk was er veel commotie na de race op Interlagos en Verstappen werd als boosdoener gezien. "Dat Pérez boos was en dat er discussie is, dat doet Max helemaal niks. Hij is keihard, hard opgegroeid en in het geval van Pérez denkt hij: kom maar op. Dit is mijn team, dit is mijn kampioenschap en ik kies voor mezelf. Dat heeft Pérez als geen ander gevoeld, dat gaat door merg en been", aldus Van Der Zande.