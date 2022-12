Brian Van Hinthum

Maandag 5 december 2022 15:58 - Laatste update: 16:05

Het is vandaag alweer precies één jaar geleden dat Lewis Hamilton de chaotische Grand Prix van Saoedi-Arabië op zijn naam wist te schrijven. Het werd een uniek raceweekend in Djedda, waar dat weekend voor het eerst gereden ging worden. De Brit trok na een zenuwslopende middag aan het langste eind.

Het was vast en zeker dat we een razend spannend raceweekend tegemoet gingen in Saoedi-Arabië. Het wereldkampioenschap kwam langzaamaan tot zijn kookpunt en het momentum leek overduidelijk bij Hamilton, die met zijn Mercedes over een raket leek te beschikken. Max Verstappen leek langzaam maar zeker vertrouwen in het kampioenschap te verliezen en wist dat hij - met het oog op Abu Dhabi waar Mercedes naar verwachting duidelijk de betere zou zijn - eigenlijk op het nieuwe Jeddah Corniche Circuit moest verrassen. Een circuit met veel snelle en smalle bochten.

Rondje van het jaar?

Daarvoor leek er in ieder geval in de kwalificatie het maximaal haalbare nodig en Verstappen ging er vol voor. Hamilton had zijn zwarte Mercedes inmiddels al op de snelste tijd van Q3 geposteerd, waarna Verstappen aan ogenschijnlijk zijn beste rondje aller tijden leek te beginnen. De Nederlander beschikte die middag daadwerkelijk over vleugels en vloog over het smalle circuit heen met twee paarse sectortijden tot gevolg. Uiteindelijk ging het mis in de allerlaatste bocht van zijn rondje. De Limburger ging té veel over de limiet, probeerde te corrigeren, maar raakte uiteindelijk de muur en zijn rondje kon in het putje.

Geen pole voor Verstappen, maar voor Hamilton dus. Het beloofde uiteindelijk de opmaat naar een zinderende, chaotische, controversiële en bizarre Grand Prix in Djedda. Het leek in de openingsfase allemaal voor de wind te gaan bij Hamilton, totdat Mick Schumacher hard crashte en de eerste safety car van de middag triggerde. Terwijl de Mercedessen naar binnen doken voor nieuw rubber, waagde Red Bull het erop door buiten te blijven. Met succes: even later hing de rode vlag uit, wat betekende dat Verstappen de leiding van de race had ingenomen én een gratis pitstop kon maken tijdens de neutralisatie.

Herstarts

Bij de tweede start van de middag ging het opnieuw vrij snel mis. Verstappen nam Hamilton - illegaal, zo oordeelde de wedstrijdleiding later - te grazen, terwijl het achter de heren goed fout ging. Sergio Pérez, George Russell en Nikita Mazepin raakten alle drie betrokken bij een crash, waardoor opnieuw de rode vlag uit kon en we dus wederom naar een neutralisatie van de wedstrijd gingen. Ondertussen kreeg Red Bull de aanbieding om Verstappen bij de herstart achter Hamilton te posteren als compromis voor zijn actie, waardoor en verder geen onderzoek aan te pas hoefde te komen.

Bij de derde start van de middag was het Verstappen met één van de beste starts van het jaar, waarbij hij zowel Hamilton als Esteban Ocon te grazen nam. Even leek er een stunt in de maak, maar Hamilton had de snelheid erin zitten en wist in rondje 37 een actie op de Nederlander te wagen, die probeerde zijn poot stijf te houden, maar ging volgens de wedstrijdleiding daarbij over de schreef. Het betekende dat hij zijn positie terug diende te geven aan Hamilton, nadat Verstappen binnendoor schoot in bocht 1.

Bizarre crash

Daarna ging het volledig mis en zagen we één van de beruchtste momenten uit het seizoen voor onze neus gebeuren. Verstappen werd gesommeerd om zijn positie terug te geven aan Hamilton, waarna de Britse coureur op het rechte stuk achterop de Red Bull van Verstappen knalde. De Mercedes-coureur riep over de boardradio meteen over een 'brake-test' van Verstappen en na het bestuderen van de telemetrie door de wedstrijdleiding werd Verstappen inderdaad daar schuldig aan bevonden. Uiteindelijk kostte hem dat niks en behield hij P2, terwijl Hamilton de race won. Beide heren gingen zodoende met 369.5 punten richting de allesbeslissende race in Abu Dhabi.