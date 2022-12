Brian Van Hinthum

Maandag 5 december 2022 09:33 - Laatste update: 09:34

Max Verstappen is voor de tweede keer op rij uitgeroepen tot de beste internationale coureur op de Autosport Awards. De Nederlander wist onder meer Charles Leclerc en Stoffel Vandoorne voor te blijven nadat hij de meeste stemmen ontving van de lezers van het blad en dus won hij voor het tweede jaar op een rijtje.

Verstappen heeft met een overwinning op het Yas Marina Circuit zijn beste seizoen in de Formule 1 weten af te sluiten met overwinning nummer vijftien van dit seizoen. De Nederlander was eigenlijk het hele weekend weer oppermachtig op het circuit waar hij zich in 2021 voor het eerst tot wereldkampioen wist te kronen. Het was de kers op de taart een op rolletjes verlopen seizoen, waarin hij zich al in Japan met nog vier races te gaan tot kampioen wist te kronen. In 2023 gaat de wereldkampioen opnieuw op jacht naar een titel achter zijn naam.

Tweede jaar op rij

De dominante en consistente prestaties van Verstappen zijn natuurlijk ook bij het publiek opgevallen. De wereldkampioen is daarom voor het tweede jaar op rij door de lezers van het blad Autosport uitgeroepen tot de beste internationale coureur. Hij wist daarmee Leclerc op de tweede plek en Will Power [IndyCar] op de derde plek voor te blijven. De vierde stek ging naar Vandoorne, hij werd kampioen in de Formule E. Verstappen staat daarmee in een rijtje met namen als Ayrton Senna, Michael Schumacher en Mika Hakkinen.

Reactie Verstappen

De award werd tijdens de Autosport Awards in Londen uitgereikt, al was Verstappen zelf niet aanwezig. Middels een videoboodschap reageert de Red Bull-coureur. "Mijn dank aan alle fans die voor de tweede keer op rij op mij gestemd hebben, deze komt mooi naast mijn tweede wereldtitel. Na een lastige seizoensstart is het team er na goed werk in geslaagd om de boel om te draaien. Iedereen binnen het team wil ik enorm bedanken. Geniet nog van de avond en ik zie jullie graag in 2023 weer op het circuit."