AlphaTauri wil Nyck de Vries optimaal gaan voorbereiden op zijn eerste fulltime seizoen in de koningsklasse. Teambaas Franz Tost vertelt bij Speedweek.com over het programma voor de 27-jarige Nederlander en onthult dat De Vries bij aanvang van het seizoen, zo'n 3000 tot 4000 kilometer zal hebben afgelegd.

Voor De Vries komt aankomend jaar een droom in vervulling. Zo heeft hij voor het eerst in zijn carrière een vaste plek als racecoureur bij een Formule 1-team weten te bemachtigen. Het balletje ging rollen na de invalbeurt op Monza en uiteindelijk wist AlphaTauri zichzelf van de handtekening van de voormalig Formule E-kampioen te verzekeren. De Vries heeft al de nodige race-ervaring in de rugzak zitten, toch krijgt hij van het Italiaanse team nog enkele testsessies, zodat er niets aan het toeval wordt overgelaten.

'Feedback was goed'

Op papier is De Vries nog onderdeel van Mercedes, tot het einde van december. Toch kwam de vervanger van Pierre Gasly tijdens de Young Driver Test in Abu Dhabi al in actie voor zijn nieuwe werkgever. "Hij had een zeer goede test in Abu Dhabi, zijn feedback was zeer goed. We zullen hem goed voorbereiden. We hebben nog twee bandentests en een privétest, nog voor de officiële Formule 1 testdagen. Dat betekent dat hij aan het begin van het seizoen ongeveer 3000 tot 4000 kilometer zal hebben afgelegd", zo legt Tost uit over het traject.

Franz Tost

Officieel gaat De Vries volgend jaar als rookie door het leven in de paddock. Toch mag er wel degelijk iets verwacht worden van de 27-jarige coureur. Al eerder gaf Red Bull-adviseur Helmut Marko aan dat De Vries misschien wel in zijn eerste jaar de rol als teamleider op zich kan gaan nemen. Ook de teambaas legt de druk erop: "Als onze auto werkt, verwacht ik veel van Nyck de Vries."