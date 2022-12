Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 3 december 2022 18:03

Formule 2-CEO Bruno Michel is niet te spreken over het huidige strafpuntensysteem. De Fransman is van mening dat er onnodig veel strafpunten uitgedeeld worden voor het overschrijden van track limits, wat erveneens onnodige racebans tot gevolg heeft.

In de Formule 1 wordt er al geruime tijd commentaar geleverd op het huidige strafpuntensysteem. Ook in de Formule 2 is niet iedereen tevreden met de huidige gang van zaken. In de opstartklasse richting de Formule 1 werd het overtreden van de baanlimieten afgelopen jaar namelijk erg streng bestraft, tot grote frustratie van Formule 2-CEO Bruno Michel. Een coureur krijgt doorgaans één strafpunt voor het overtreden van de track limits. Dat klinkt als een milde straf, maar kan flink optellen als een coureur meermaals in een raceweekend de fout in gaat. En dat is precies waar het afgelopen seizoen regelmatig mis ging in de Formule 2.

Zo kreeg Olli Caldwell tijdens de feature race in Bahrein meerdere tijdstraffen, een drive-through penalty én zeven strafpunten van de FIA vanwege het herhaaldelijk overschrijden van de track limits. De Brit wist het maximaal toegestane aantal van twaalf strafpunten al binnen tien rondes te bereiken, waarna hij het raceweekend in België aan zich voorbij moest laten gaan. Amaury Cordeel onderging hetzelfde lot. De Belgische coureur kreeg tijdens het raceweekend in Imola vijf strafpunten vanwege het overschrijden van de track limits en had na de vijfde ronde van het kampioenschap al een raceban aan zijn broek hangen.

Te strenge straf

Hoewel Michel zeker van mening is dat overtredingen bestraft moeten worden, is hij van mening dat de straffen voor track limits te streng zijn. "Ik denk dat er duidelijke redenen zijn waarvoor een coureur moet worden bestraft", wordt Michel geciteerd door Formula Scout. "Track limits zijn natuurlijk iets wat in de gaten gehouden moet worden, daar bestaat geen twijfel over. Maar we hadden een aantal situaties waarin een coureur zes strafpunten kreeg tijdens één enkele race, vanwege het overschrijden van track limits. Daar is overduidelijk iets mis mee."