Dit zijn de momenten waarop Leclerc het kampioenschap verloor

Charles Leclerc leek aan het begin van het seizoen een heuze titelkandidaat met vier podiums, waarvan twee overwinningen, in de eerste vijf races. Daarna sloeg het ongeluk toch toe bij de Ferrari-coureur. We blikken terug op de momenten waarop de Monegask een kans op het kampioenschap verloor.

Emilia Romagna

Op het circuit van Imola werd Leclerc tweede in de Sprint achter Max Verstappen. In de Grand Prix van zondag kwam hij achter de andere Red Bull Racing-bolide van Sergio Pérez terecht. Hij pushte te hard in een poging om die tweede plaats terug te pakken en spinde in de snelle Fausto Gresini-chicane. Hij schampte de bandenstapel en maakte een extra stop voor een nieuwe voorvleugel. Hij viel terug naar P9, maar zou daarna toch nog drie posities goedmaken. De Ferrari-coureur verloor daar achttien punten op Verstappen.

Spanje

Leclerc was ruim drie tienden van een seconde sneller dan Verstappen in de kwalificatie op het circuit van Barcelona-Catalunya en domineerde de eerste helft van de Spaanse Grand Prix, totdat de turbo van zijn F1-75 de geest gaf. Verstappen versloeg Pérez en de Mercedes van George Russell om zo de leiding in het kampioenschap over te nemen van de Monegask.

Monaco

Leclerc reed de eerste zeventien ronden van zijn thuisrace aan de leiding vanaf pole positie, maar door een slechte beslissing in de strategie verloor hij een aantal plekken. Hij moest toekijken hoe Pérez, teamgenoot Carlos Sainz en Verstappen aan hem voorbijgingen op de natte straten van Monte Carlo om als vierde over de streep te komen.

Azerbeidzjan

Leclerc maakte geen goede start mee op het stratencircuit van Bakoe na snelste te zijn geweest in de kwalificatie en verloor de leiding aan Pérez. Hij kon de pace van de Red Bulls wel matchen en pakte zelfs even de eerste plek rond de pit stops, maar toen blies hij zijn Ferrari-motor op, elf ronden nadat teamgenoot Sainz was uitgevallen met hydraulische problemen. Verstappen wist weer de zege te pakken voor Pérez en Russell.

Frankrijk

In de twaalfde race van het kampioenschap op het circuit van Paul Ricard, twee weken na zijn overwinning in Oostenrijk, pakte Leclerc zijn eerste pole positie sinds Azerbeidzjan. De Ferrari-coureur reed wederom de eerste zeventien ronden op kop, totdat hij een fout maakte, uitkomend Signes richting Beausset. Hij crashte de bandenstapels in en moest opgeven, terwijl Verstappen weer won. De Nederlander bouwde zo een voorsprong op van 63 punten halverwege het seizoen.