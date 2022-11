Lars Leeftink

Charles Leclerc is niet bezig met zijn contract bij Ferrari en wil in 2023 toe gaan slaan en Max Verstappen opvolgen als wereldkampioen. Verstappen werd de afgelopen twee seizoenen wereldkampioen, maar als het aan Leclerc ligt gaat hier geen derde bijkomen.

Tegenover Motorsport.com maakt Leclerc, al een tijdje coureur bij Ferrari, duidelijk dat hij zich niet druk aan het maken is over zijn contract dat over twee seizoenen af gaat lopen. "Ik heb een contract tot het einde van het seizoen 2024. Vandaag de dag zie ik die deadline als heel ver weg. Ik heb altijd van Ferrari gehouden, ik wil met dit team een wereldtitel winnen en dat wil ik zo snel mogelijk doen. Wanneer de tijd komt om de toekomst te evalueren zal ik erover nadenken, maar ik hou van dit team."

Aantal races

Het aantal races, dat steeds hoger wordt in de Formule 1, is volgens Leclerc iets waar hij het lang lastig mee had. "Het is vermoeiend, maar het is geen vermoeidheid die vergelijkbaar is na een zware dag in de sportschool. Het is veel geleidelijker, en het is iets waar ik tot vorig jaar slecht mee omging. Ik kon niet zeggen wanneer ik een pauze moest nemen, om drie rustige dagen thuis te blijven, ik was altijd met iets bezig. Dit jaar voelde ik de behoefte aan wat rustige momenten en ik zag de voordelen."

2023

Leclerc gaat in 2023 vol voor de titel, alhoewel Ferrari van mening is dat voor 2026 de titel veroveren ook een prima doelstelling is. "Ik weet dat de voorzitter [John Elkann] heeft gezegd dat het wereldkampioenschap een doel is dat tegen 2026 moet worden bereikt, maar als coureur kan ik niet aan die deadline denken. Ik ben erg ongeduldig, ik zal me voorbereiden en er alles aan doen om in 2023 wereldkampioen te worden."