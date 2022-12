Jan Bolscher

Vrijdag 2 december 2022 19:59

Mercedes-teambaas Toto Wolff zou het liefst zien dat de Formule 1-kalender in de toekomst uit maximaal 20 races bestaat. De lijst met bestemmingen is de afgelopen seizoenen steeds verder uitgebreid.

In 2023 staan er maar liefst 24 races op de kalender, waar dit er tien jaar geleden bijvoorbeeld nog 19 waren. Het is inmiddels officieel bevestigd dat er opnieuw een streep door de Grand Prix van China gaat, maar naar verluidt wordt er wel een vervanger gezocht voor de vierde ronde van het aanstaande wereldkampioenschap. De steeds langer wordende kalender heeft een grote impact op de teams. Met name de monteurs en logistieke medewerkers zijn soms weken van huis om alles op tijd van A naar B te krijgen. Daarnaast hanteert de Formule 1 sinds 2021 een budgetplafond, wat het voor de renstallen een grotere uitdaging maakt om week na week maximaal te presteren.

Extra personeel

In gesprek met Speedweek vertelt Wolff dat het team van Mercedes momenteel uit ongeveer 1300 mensen bestaat: "Dat is nog meer dan voor het budgetplafond. Naast de extra financiële experts hebben we vijf extra advocaten en totaal 1000 mensen op de marketing." Ook op de fabriek werken om en nabij 100 mensen aan het Formule 1-project van Mercedes. "Op het kerstfeest komen 4.300 mensen, de medewerkers mogen hun partners meenemen. Dat is waarschijnlijk meer dan bij een niet zo belangrijke voetbalwedstrijd in Oostenrijk", klinkt het.

Maximaal 24 races

Met 24 races op de kalender in 2023, is Wolff nu met zijn team in gesprek over of er gerouleerd moet worden qua ploegendiensten: "Ik zou 20 races per wereldkampioenschap als bovengrens introduceren", vertelt hij. "Anders moeten er op elke afdeling gelijkwaardige vervangers worden opgeleid. Er zijn ook medewerkers die juist houden van de levensstijl waarbij constant wordt gereisd, die willen er iedere race zijn. Dus daar moet je een goede afweging in maken."