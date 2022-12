Brian Van Hinthum

Vrijdag 2 december 2022 06:59

Max Verstappen heeft met vijftien overwinningen in 2022 een geweldig seizoen in de Formule 1 weten te rijden en daarmee pakte hij het record van de meeste overwinningen in één seizoen. Jan Lammers beantwoordt de vraag of dit Verstappen zijn beste seizoen in zijn carrière was en benoemt wie het dichtste bij hem in de buurt komt.

Het seizoen voor Verstappen begon met twee uitvalbeurten in de eerste drie races nog allesbehalve vlekkeloos. De wereldkampioen foeterde na de Grand Prix van Australië nog dat hij wel 45 races nodig zou hebben om de opgelopen achterstand op Charles Leclerc in te halen, maar niets bleek minder waar en uiteindelijk kon hij zich in Japan al voor de tweede keer tot wereldkampioen kronen. Uiteindelijk wist hij het seizoen af te sluiten met vijftien overwinningen op zijn conto en dus werd er dan ook vaak gesproken van absolute dominantie.

Artikel gaat verder onder video

Kwaliteiten verdelen

Lammers blikt in gesprek met Motorsport.com terug op het seizoen van de wereldkampioen. Hij krijgt de vraag of dit het beste seizoen was van de 25-jarige coureur op het hoogste toneel. "Als je puur kijkt naar zijn resultaten, dan is dat zo. Ik denk wat hij dit jaar gedaan heeft, dat is gewoon de Max die hij al vanaf zijn veertiende, vijftiende of zestiende was. Natuurlijk leer je je kwaliteiten beter te verdelen en te doseren gedurende het weekend", doelt hij op de manier waarop hij de laatste jaren volwassener lijkt te rijden.

Uiteindelijk wist Verstappen in het klassement Charles Leclerc en Sergio Pérez op de tweede en derde plek achter zich laten, al komt de oud-coureur met een opvallende keuze over wie het dichtst bij hem in de buurt komt. "Vaak wil je in de eerste ronde op vrijdag al de snelste zijn. Maar mensen die ouder worden beseffen gewoon dat ze maar een meter op kop te hoeven liggen en dat is zondagmiddag. Max is wel iemand die er altijd staat en altijd aan staat. Wat dat betreft komt George Russell daar het dichtste bij in de buurt. Hij is ook iemand die constant presteert. Statistisch gezien was het Max' beste seizoen, maar ik denk dat hij altijd zo geweest is", besluit Lammers.