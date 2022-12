Sam Hall & Brian van Hinthum

Donderdag 1 december 2022 19:45 - Laatste update: 20:38

George Russell heeft dit jaar het seizoen knap als voorste Mercedes-coureur weten af te sluiten. De Britse jongeling rekende af met Lewis Hamilton, al had dat ook deels te maken met de experimentele set-ups waar de ervaren Hamilton op het begin van het seizoen mee reed. Nico Rosberg waarschuwt Russell voor het volgende seizoen.

Het is natuurlijk niet het seizoen geworden waar Mercedes op had gehoopt. Na jarenlange dominantie in de koningsklasse heeft de Duitse gigant dit jaar een pas op de plaats moeten maken voor teams als Ferrari en Red Bull Racing. Dat knaagt natuurlijk en dus wordt er dit jaar al hard gewerkt aan het beter leren begrijpen van de auto's en volgend jaar, waardoor er in 2023 weer een competitieve Zilverpijl op de grid moet komen te staan.

Winst voor Russell

Uiteindelijk werd het dus niet het seizoen waar Russell bij zijn overgang naar Mercedes op hoopte, al zal hij achteraf zeker niet klagen. De eerste helft van het seizoen was men bij Mercedes zeer druk met het leren begrijpen van de W13, maar in de tweede helft van het seizoen leek het langzaam maar zeker de goede kant op te gaan met de Duitse renstal. Uiteindelijk wist Russell als enige Mercedes-coureur dit seizoen een race op zijn naam te schrijven en eindigde hij voor Hamilton.

Rotzooi in het middenveld

Rosberg, voormalig Mercedes-coureur, versloeg Hamilton en 2016. Hij zwaaide daarna meteen af en lijkt zich bewust te zijn van de uitdaging die je hebt om Hamilton twee keer op rij te verslaan. "Het wordt een andere situatie als ze volgend jaar vanaf het begin vooraan rijden en voor podiums en overwinningen rijden. Dan ben je weg van alle rotzooi in het middenveld", stelt hij bij Any Driven Monday. "Dan heb je een andere situatie waarin ze niet compleet verloren zijn en van alles moeten proberen met de set-up. George moet het dan weer opnieuw bewijzen dat hij voor Lewis kan blijven. Dat is de ultieme uitdaging", besluit de Duitser.