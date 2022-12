Brian Van Hinthum

Het laatste uur van Mattia Binotto bij Ferrari heeft geslagen en de Italiaanse teambaas heeft besloten om eind dit jaar zijn biezen te pakken in Maranello. Stefano Domenicali, zelf ook actief geweest als teambaas voor Ferrari, leeft mee met Binotto en stelt dat tweede worden met Ferrari simpelweg niet voldoende is in Italië.

Het hing al even in de lucht, maar Binotto en Ferrari gaan uit elkaar. Volgens de officiële lezing van Ferrari zou de Italiaan zelf zijn congé hebben ingediend bij het Maranello-formatie. Een aantal weken geleden doken de geruchten over Binotto al de kop op, maar die werden diezelfde dag nog stellig ontkend middels een Ferrari-statement. Des te meer opvallend dat men nu een aantal weken later toch wél met het ontslag van Binotto op de proppen komt.

Zelfde positie

Uiteindelijk bleek het dus tóch een gevalletje 'waar rook is, is vuur' en pakt Binotto zijn biezen. Daarmee is hij de vierde teambaas die dus na Domenicali, Marco Mattiacci en Maurizio Arrivabene eerder dan gepland vertrekt sinds de succesvolle periode van Jean Todt, die in 2008 vertrok. "Ik bevond mezelf in dezelfde positie een aantal jaar geleden. Ik hoop voor hem dat hij gefocust blijft en in zichzelf blijft geloven", zegt de man die van 2008 tot en met 2014 de scepter zwaaide in Maranello tegenover Sky Sports.

Tweede met Ferrari

Domenicali kent dus het klappen van de zweep. "Wanneer je tweede wordt met Ferrari, is dat simpelweg niet genoeg." Wel hoopt hij dat de Italianen terugkeren aan het front in 2023. "We hebben een competitief Ferrari nodig. Een goed en sterk team met sterke coureurs die kunnen vechten tegen de anderen. Dat is de wens die ik heb. Dat is de droom", zegt hij over een gevecht tussen Red Bull, Ferrari en Mercedes in 2023. "Het is niet alleen een droom, het is meer dan een droom. Ik denk dat het gaat gebeuren", besluit hij.