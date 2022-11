Norris onthult wat hij van Vettel heeft geleerd: ''Dat is tegenwoordig net zo belangrijk''

Jorn Schonewille

Woensdag 30 november 2022 17:43 - Laatste update: 19:02

Lando Norris heeft laten weten wat hij van voormalig wereldkampioen en inmiddels gepensioneerd F1-coureur Sebastian Vettel heeft geleerd gedurende hun gezamenlijke periode in de koningsklasse van de autosport. Norris vertelt dat de Duitser hem heeft laten inzien dat het niet alleen draait om dat wat je op het circuit doet.

Sebastian Vettel liet halverwege het afgelopen Formule 1-seizoen weten dat hij een punt achter zijn loopbaan zou zetten. Deze maand, tijdens de afsluitrace in Abu Dhabi, was Vettel voorlopig voor de laatste keer in actie als coureur. Voorlopig omdat veel coureurs en betrokkenen vermoeden dat Vettel nog zal terugkeren binnen de F1. Tijdens zijn imposante loopbaan heeft Vettel zowel op als naast de baan de harten veel veel fans en volgers veroverd. Norris vertelt in gesprek met Sky Sport F1 dat hij veel van Vettel geleerd heeft.

Buiten de baan een voorbeeld

Vettel was, voornamelijk later in zijn loopbaan, een uithangbord voor de sport. Volgens de Brit van McLaren is dat erg belangrijk: ''Ik dat dat het tegenwoordig niet zozeer gaat om wat je op de baan doet, maar om de dingen die je buiten de baan doet.'' Norris geeft aan dat hij zich bewust is van de invloed die hij en zijn collega's hebben op jongeren en het nieuwe publiek van de Formule 1.

Verlegenheid

Norris vertelt in datzelfde gesprek dat hij iets verlegener is dan Vettel en dat hij daar wellicht verandering in aan moet brengen. ''Ik ben tot nu toe wat verlegener geweest dan Seb is en is geweest in de Formule 1, maar ik zal leren om mijzelf te uiten. Het gaat om de waarheid spreken. Spreken over eerlijkheid en voor je mening staan, niet alleen maar racen'', aldus Norris.