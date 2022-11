Dit zijn alle prijzen die Max Verstappen tot nu toe heeft gewonnen

Vincent Bruins

Woensdag 30 november 2022 11:11

Max Verstappen heeft afgelopen seizoen zijn tweede wereldtitel behaald in de Formule 1. Hij valt echter niet alleen in het Grand Prix-racen in de prijzen. Ook wint hij jaar na jaar allerlei awards en dit zijn ze allemaal.

Verstappen was een fenomeen in het karten. Hij maakte in 2014 meteen de opstap naar de Formule 3 op Europees niveau. Hij won dat seizoen negen van de 33 races bij Van Amersfoort Racing. Halverwege het seizoen werd hij opgepikt door Red Bull Racing. In december van dat jaar werd op het Sportgala van NOC*NSF uitgeroepen tot Talent van het Jaar. Daarnaast werd zijn inhaalmanoeuvre op Antonio Giovinazzi, die ook in Europees Formula 3 uitkwam, op Imola gekozen als Actie van het Jaar door de FIA.

Formule 1

Na zijn debuutjaar in de Formule 1 werd de Nederlander door de FIA uitgeroepen tot Persoonlijkheid van het Jaar. Daarnaast kreeg hij ook de titel voor Rookie van het Jaar in handen. Hij maakte een goede indruk bij Toro Rosso in 2015. Zijn derde award van dat jaar was wederom Actie van het Jaar voor zijn inhaalmanoeuvre op Felipe Nasr buitenlangs Blanchimont in de Grand Prix van België. Naast in 2016 uitgeroepen worden tot Persoonlijkheid van het Jaar won hij ook weer Actie van het Jaar, ditmaal voor het gewaagd buitenlangs Nico Rosberg gaan in de natte Braziliaanse Grand Prix. In 2017 zou Verstappen voor de derde maal op rij Persoonlijkheid van het Jaar worden, nadat hij in 2016 ook nog werd uitgeroepen tot Sportman van het Jaar door de NOC*NSF naast het winnen van de Lorenzo Bandini Trofee voor het meest waardige optreden in de autosport.

In 2019 kreeg hij de FIA-titel voor Actie van het Jaar weer in handen voor het spectaculaire gevecht met Charles Leclerc op Silverstone. In 2021 werd hij wederom uitgeroepen tot Sportman van het Jaar door de NOC*NSF en Coureur van het Jaar door Autosport voor het winnen van zijn eerste wereldkampioenschap. Afgelopen seizoen werd Verstappen benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Daarnaast werd hij uitgeroepen tot Sportman van het Jaar door de Laureus World Sports Awards, het sportequivalent van de Oscars.