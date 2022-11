Brian Van Hinthum

Maandag 28 november 2022 19:32

De relatie tussen Max Verstappen en Sergio Pérez leek dit seizoen een behoorlijke deuk op te lopen nadat de Nederlander weigerde om een teamorder te verlenen tijdens de één-na-laatste race van het seizoen in Brazilië. Christian Horner stelt zelfs dat tweetal lastiger te managen is dan Sebastian Vettel en Mark Webber, toch ook niet altijd het best samenwerkende duo.

Het leek Verstappen dit seizoen allemaal volledig voor de wind te gaan. De Nederlander heeft de overwinningen aan elkaar weten te rijgen en met nog vier races op de kalender mocht hij zich wereldkampioen Formule 1 noemen. Toch heeft hij zichzelf in Brazilië geen al te beste dienst bewezen, toen hij een nadrukkelijke teamorder van zijn team om teamgenoot Pérez voor te laten opzettelijk negeerde. Hoewel Verstappen er zelf geen uitspraken over deed, werd er vaak genoemd dat hij nog wat recht te zetten had uit de race in Monaco van eerder in het seizoen, toen Pérez in de kwalificatie crashte, waardoor Verstappen de pole niet kon pakken.

Artikel gaat verder onder video

Vergelijking met Vettel en Webber

Hoewel het Red Bull-tweetal snel in de media uitsprak weer op goede voet te leven, bestaan er toch de nodige twijfels. Vaak wordt de vergelijking met Webber en Vettel gemaakt, die toch ook op negatieve voet met elkaar verder gingen na het beroemde 'Multi-21-incident', waarbij Vettel de man was die teamorders links liet liggen. Horner spreekt over de vergelijking tussen de twee rijdersparen. "In vergelijking met onze huidige coureurs was het gemakkelijk. Zij [Vettel en Webber] waren een geweldig paar", citeert Express.

Fantastische tijden

De Britse teambaas is juist van mening dat het toentertijd een stuk makkelijker was om de Duitser en de Australiër in het gareel te houden in tegenstelling tot de Nederlander en Mexicaan. "We hebben fantastische tijden gekend als je er nu op terugkijkt. Nu zijn we een beetje ouder, sommigen een beetje groter. Het was ongelofelijk. Een ongelofelijke tijd voor het team en een ongelofelijke tijd voor deze gasten", besluit de Red Bull-voorman.