Jeen Grievink

Maandag 28 november 2022 12:19 - Laatste update: 14:52

Het Formule 1-team van Haas heeft een behoorlijke schadepost overgehouden aan het verblijf van Mick Schumacher. De talentvolle Duitser reed zijn bolide in 2022 meermaals in de prak, wat de Amerikaanse renstal op een flinke factuur kwam te staan. Naar verluidt zorgde alleen Schumacher al voor meer dan 2,5 miljoen pond aan schades.

Schumacher kende geen bijster succesvol seizoen bij het Formule 1-team van Haas. De 23-jarige coureur wist zijn teamgenoot Kevin Magnussen niet bij te benen en hij parkeerde zijn peperdure auto meermaals in de muur, iets dat Haas vanuit sportief, maar zeker ook vanuit financieel oogpunt niet kon gebruiken. Zo maakte Schumacher onder meer een gigantische klapper tijdens de Grand Prix van Monaco. Ter hoogte van het zwembad verloor hij de controle en raakte hij twee keer de muur, waardoor zijn auto in tweeën werd gesplitst. Het leverde zijn werkgever meerdere problemen op.

Artikel gaat verder onder video

Crashes Schumacher zorgden voor meerdere problemen

Niet alleen zorgde Schumacher er met zijn crashes voor dat Haas een peperdure rekening gepresenteerd kreeg, ook bracht hij stress en druk bij het Amerikaanse team. Op sportief vlak kon Haas het natuurlijk niet gebruiken, maar ook in de fabriek kon men de crashes van Schumacher niet bijbenen. “Voor het budget is het nooit goed, maar een bijkomend probleem waar we nu mee kampen is het tempo waarop we nieuwe onderdelen moeten produceren. Het wordt op dat vlak moeilijker en moeilijker", zo zei teambaas Guenther Steiner destijds.

Schumacher kostte Haas miljoenen aan reparaties

Maar Schumacher crashte niet alleen in Monaco. Ook in Saoedi-Arabië en Japan bracht hij zijn bolide niet heelhuids thuis. Het Duitse Bild berekende dat Haas ruim 2,5 miljoen pond kwijt is geweest aan reparatiekosten voor de bolide van Schumacher. Een enorm bedrag, zeker voor een team als Haas.