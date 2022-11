Remy Ramjiawan

Maandag 28 november 2022 10:18

Renger van der Zande kijkt terug op het 2022-seizoen van Max Verstappen en moet toegeven dat hij onder de indruk is van de tweevoudig kampioen. De 36-jarige coureur beschrijft een pure racer, die eigenlijk niets heeft met de randzaken om de koningsklasse heen en het liefst na het winnen van een race, weer lekker naar huis gaat om te kunnen FIFA'en.

Dit jaar mocht de Nederlander het Formule 1-seizoen aftrappen met startnummer één en als verdedigend kampioen had hij veel te verliezen. Het 2021-seizoen had er bij het team ook ingehakt, want Red Bull had in de openingsfase van het jaar nog een aantal betrouwbaarheidsproblemen, die moesten worden verholpen. Na een paar Grands Prix kreeg het team het op de rit en sinds de Grand Prix van Frankrijk had de Limburger zelf ook het idee, dat het niet meer mis kon gaan.

Renger van der Zande

Fenomeen

"Max is natuurlijk een fenomeen en zit lekker in zijn vel. Dat zie je aan alles. Aan hoe hij loopt en hoe hij praat", zo opent Van Der Zande in gesprek met GPFans. De Limburger vocht dit jaar voor zijn twee titel en op een bepaald punt in het seizoen, zag het er allemaal wel heel makkelijk uit. "Je kan niet zeggen dat het hem geen moeite kost. Maar het kost hem relatief gezien, vergeleken met de anderen, weinig moeite. Het komt naar hem toe in plaats dat hij ervoor moet vechten. Ik denk dat dat het grote verschil is met een paar jaar geleden", gaat de 36-jarige coureur verder.

Daarbij werd de Nederlander natuurlijk ook geholpen door de snelle RB18, maar het moet natuurlijk nog wel allemaal samenkomen. "Hij heeft een auto die goed werkt. Sergio Pérez staat niet voor niets tweede op de grid [GP van Abu Dhabi]. Die auto is gewoon heel goed. Max heeft het talent om harder te rijden, dan wie dan ook. Ook in een slechte auto had hij dat, dus in een goede auto is dat helemaal makkelijk", legt Van Der Zande uit.

'Leven lacht hem toe'

"En dat is wat je nu ziet, het geluk van een kampioen, dat de dingen nu goed gaan. Dat heb je ook nodig. Hij heeft de snelheid van een kampioen, hij is kampioen. Het leven lacht hem toe. Dat zie je aan hem als hij op het podium staat of interviews geeft", zo wijst hij naar de houding van Verstappen. Toch kan Van Der Zande niet ontkennen dat de hele glitter en glamour-wereld van de Formule 1, eigenlijk niet past bij Verstappen. "Ik vind hem relatief verlegen. Hij is gewoon bezig met autosport en al die bullshit eromheen ligt hem niet. Het lijkt erop alsof hij de podiumceremonie erbij moet doen. Maar het liefst zou hij de beker mee naar huis nemen en lekker thuis op de console FIFA spelen", aldus Van Der Zande.