Zondag 27 november 2022 16:04 - Laatste update: 16:06

Voor aankomend AlphaTauri-coureur Nyck de Vries wordt de Formule 1 minder veeleisend dan zijn jaren in de Formule E. De Nederlander heeft inmiddels één officiële Grand Prix verreden en hem viel op dat zijn races in de elektrische klasse een stuk intensiever waren, zeker op het gebied van het management.

De Vries zal aankomend jaar zijn opwachting gaan maken als fulltime Formule 1-coureur. De koningsklasse wist hij met een omweg te bereiken. Zo won hij in 2019 het Formule 2-kampioenschap, maar was er niet direct een plekje in de Formule 1 beschikbaar. De Vries ging onder meer aan de slag in de Formule E, waarin hij vorig jaar het kampioenschap naar zich toe wist te trekken. De elektrische raceklasse zou de racecategorie van de toekomst moeten gaan worden. Het verbruik van de energie is daarbij een cruciaal onderdeel.

Veeleisender

In Renze op Zaterdag gaat de Friese coureur in op de verschillen tussen de Formule E en de Formule 1. "De wedstrijden in de Formule E waren heel erg intensief, op het gebied van management. Wat dat betreft, is het veeleisender dan de Formule 1", zo legt hij uit. Het niveau ligt weliswaar in de koningsklasse een stuk hoger, maar qua management komt er minder op hem af, dan in de voorgaande jaren. "Formule 1 is de volgende stap na Formule 2 en dat is gewoon wat bandenmanagement en de brandstof beheren", zo ziet hij.

Goede carrière buiten F1 om

Vaak wordt geopperd dat De Vries al eerder de stap had moeten maken naar de koningsklasse, maar zo makkelijk is dat natuurlijk niet. Dat hij nu alsnog via een omweg de Formule 1 heeft weten te bereiken, dat heeft ook te maken met de gemaakte keuzes. "Ik had ook wel de luxe dat ik een goede carrière buiten de Formule 1 had. Je hebt twee klassen waarin je heel goed professioneel auto kunt racen: Formule E en het lange afstandsracen", aldus De Vries.