Zondag 27 november 2022 07:58

Sergio Pérez doet in het GP Racing Magazine een boekje open over zijn eerste stappen richting de koningsklasse. Daarin legt hij uit dat hij op weg was om een Red Bull-junior te worden, maar dat Helmut Marko meedogenloos was en dat hij uiteindelijk achter het net had gevist.

Uiteindelijk kwam eind 2020 alsnog het telefoontje vanuit Milton Keynes. Red Bull Racing was op zoek naar een vervanger voor Alexander Albon die, net als zijn voorganger Pierre Gasly, niet het gat kon opvullen wat Daniel Ricciardo als teamgenoot van Max Verstappen achterliet. Pérez greep de kans met beide handen aan en na enkele overwinningen en een pole position, wist hij tijdens de Grand Prix van Monaco zijn contract te verlengen tot het einde van 2024.

Testrun

In de dagen dat Pérez nog aan de weg timmerde om Formule 1-coureur te worden kreeg hij de kans om toegelaten te worden tot het opleidingsprogramma van Red Bull Racing. Het idee was om een paar ronden te rijden, zodat Marko kon beoordelen of het benodigde talent aanwezig was, het liep uit op een deceptie. "Als ik het me goed herinneren, dan weet ik nog dat ik begon aan mijn ronde en erachter kwam dat mijn stoel niet helemaal goed zat. Ik raakte met mijn knieën het stuur. Ik dacht, prima, ik doe deze run en dan pas ik het straks aan", zo was het idee.

'Werd niet gekozen'

Toch kreeg Pérez geen tweede kans, want toen hij aan het einde van het rondje de auto stilzette, kreeg hij het slechte nieuws te horen. "Dus ik kwam terug en ik hoorde: dat was het! Het was maar één run. Zo ging het nu eenmaal en ik werd niet gekozen voor het juniorenprogramma", legt hij uit. Toch kijkt hij met een lach terug op die tijd, want die harde mentaliteit past bij de Formule 1 en is symptomatisch voor het gedrag van Marko. "Het was echt typisch Helmut: als je niet de snelheid hebt, die ze verwachten, dan moet je gaan en maakt het eigenlijk niet eens uit waarom. Dus dat was vrij simpel", zo ziet de Mexicaan.