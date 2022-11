Remy Ramjiawan

Zaterdag 26 november 2022 18:44

Mercedes-teambaas Toto Wolff vermoedt dat het in het huidige Formule 1-landschap niet meer mogelijk is om acht constructeurskampioenschappen achter elkaar te pakken. De Oostenrijker wijst naar de budgetcap en de beperking op de ontwikkelingstijd als grootste oorzaken hiervoor.

De budgetcap en de beperking op de ontwikkelingstijd; het is allemaal onderdeel van het plan van de Formule 1, om het speelveld gelijker te maken. Zo krijgt de kampioen de minste ontwikkelingstijd, in de hoop dat de andere teams het gat eerder kunnen gaan dichten. Een dominantie, zoals Mercedes dit kende vanaf 2014 tot en met 2021 op het gebied van de constructeurs, dat is volgens Wolff daarom niet meer mogelijk, zo vertelt hij in gesprek met Auto Motor und Sport.

Artikel gaat verder onder video

Dominantie

De regels zorgen er in de ogen van Wolff voor dat er straks nieuwe teams op zullen staan om voor de bovenste plekken te vechten. "Het kostenplafond zal het veld comprimeren en ons tegenstanders brengen die nu niet onze tegenstanders zijn", zo wijst hij naar het effect van de budgetcap. Door dat effect is een dominantie, in zijn ogen, niet meer mogelijk: "Ik denk niet dat acht titels op rij weer mogelijk zijn."

OOK INTERESSANT: Wolff over Red Bull-straffen: "Kampioenschap zal een stuk dichter bij elkaar liggen"

Voordeel

De Duitse renstal is in 2022 op de derde plek in het kampioenschap geëindigd. Daardoor heeft de formatie effectief meer tijd om te ontwikkelen. De W13 heeft het team niet gebracht waar het van tevoren op had gehoopt, ondanks een pole position en een zege in 2022. Teams werken hard aan de bolide van volgend seizoen en daarin wijst Wolff naar het voordeel. "Aan de andere kant hebben we meer windtunnel tijd dan Red Bull en Ferrari. We moeten dit voordeel gebruiken", aldus de teambaas.