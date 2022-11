Jan Bolscher

Vrijdag 25 november 2022 15:54

Martin Brundle heeft naar eigen zeggen een verklaring voor het vertrek van Mick Schumacher bij het team van Haas. Volgens de Sky Sports-analist zou de Amerikaanse renstal het gehad hebben met de entourage van de 23-jarige Duitser.

De samenwerking tussen Schumacher en Haas is na twee seizoenen op zijn eind gelopen. Nico Hülkenberg neemt zijn zitje over, en wordt daarmee de nieuwe teamgenoot van Kevin Magnussen. Schumacher kreeg het nieuws naar verluidt pas op de woensdag voor de Grand Prix van Abu Dhabi te horen, waarmee zijn kansen op een stoeltje bij een ander team direct waren verkeken. Het koningsklasse-avontuur van de coureur met een legendarische achternaam komt daarmee - in ieder geval voorlopig - ten einde.

Vertrek Schumacher bij Haas

Haas-teambaas Guenther Steiner vertelde eerder deze week in de podcast Beyond the Grid dat de reden achter dit besluit met name te maken heeft met ervaring: "De beslissing is genomen door te analyseren wat het beste voor het team is als we terug willen keren naar waar we willen staan", klonk het onder andere. "We hebben ervaring nodig. We hebben lang gewacht omdat we niet zeker wisten wat het juiste was om te doen. Eén zwak punt binnen het team de afgelopen twee jaar was dat we veel momentum verloren en we moeten die drive terug brengen naar het team door middel van ervaring

Brundle heeft echter ook nog een andere verklaring klaarliggen: "Ik denk dat Haas gewoon genoeg had van de entourage van Schumacher en alle druk die van buitenaf werd uitgeoefend", klinkt het tegenover Auto Bild. Daarmee doelt hij onder andere op de oom van Mick: Ralf Schumacher. Hij bekritiseerde Steiner meerdere keren openlijk tegenover Sky Germany.