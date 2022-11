Jan Bolscher

Zondag 27 november 2022 20:44

Alexander Albon heeft gereageerd op de geruchten dat de Formule 1-coureurs in Abu Dhabi voor 140.000 Britse pond uit eten zouden zijn geweest. Volgens de Williams-coureur is het onzin, al klopt het wel dat Lewis Hamilton de rekening heeft afgetikt.

Sebastian Vettel heeft na de Grand Prix van Abu Dhabi een punt gezet achter zijn lange en indrukwekkende carrière in de Formule 1. In totaal won de Duitser vier wereldkampioenschappen, schreef hij 53 Grand Prix-overwinningen achter zijn naam en scoorde hij in totaal 122 podiumplaatsen met Torro Rosso, Red Bull Racing en Ferrari. Het raceweekend op het Yas Marina Circuit stond daarom deels in het teken van deze race-icoon, met onder andere een etentje met alle twintig coureurs.

Vermeende torenhoge rekening

Op social media verscheen vervolgens een foto van een rekening van omgerekend 140.000 Britse pond. De persoon achter de post vertelde later zelf al dat het om een grapje zou gaan, maar ook Albon maakt korte metten met het gerucht dat ze voor een astronomisch bedrag uiteten zouden zijn geweest: "Wat een onzin", klinkt het in de podcast F1 Nation. "Ik heb die rekening gezien. Dat was van die Salt Bay-gast en daar hebben we helemaal niet gegeten. We zaten bij een plek genaamd Hakkasan."

Lewis betaalt de schade

De Thaise Brit vervolgt: "We zijn normale mensen, we verwachten geen kaviaar op ons bord met gouden lepels. We hadden een vooraf bepaald menu. Er zijn veel mensen met bepaalde dieetwensen, Lewis is bijvoorbeeld vegan en dat soort dingen." Wel klopt het dat de zevenvoudig wereldkampioen de rekening heeft betaald: "Dat was erg aardig van hem. Hij heeft het ook georganiseerd, dus hij weet wat de rekening was."