Remy Ramjiawan

Donderdag 24 november 2022 19:01 - Laatste update: 19:02

Het Italiaanse Pirelli zal tussen december en februari zes testsessies houden waarbij droogweerbanden, maar ook regenbanden worden getest. De bandenleverancier van de koningsklasse is aan de slag gegaan met de feedback van de coureurs en wil volgend jaar een betere band afleveren.

Het seizoen is nog maar net afgelopen en de pijlen zijn alweer gericht op volgend jaar. Afgelopen dinsdag werd niet alleen de Young Driver Test verreden, ook stond er nog een programma van Pirelli in de agenda. Het heeft allemaal te maken met het rubber voor volgend jaar. De bandenleverancier wil de komende maanden nog flink ontwikkelingen, maar is ook gebonden aan de beperkte testtijd.

Bandentest

Alfa Romeo zal de dans openen op 3 en 4 december op Circuit Paul Ricard in Frankrijk. Het Zwitserse team zal zich moeten focussen op de regenbanden. Ferrari komt twee dagen later in actie op haar eigen privécircuit in Fiorano en zal net als Alfa Romeo de regenbanden moeten gaan testen. AlphaTauri gaat naar Portimão in het zuiden van Portugal voor nog twee testdagen (14 en 15 december), ditmaal gaat het om de droogweerbanden.

Na een korte pauze na de vakantie zal Mercedes op 1 en 2 februari op Paul Ricard de baan opgaan om verder te werken aan droogweerbanden, terwijl AlphaTauri het van 3 tot 4 februari overneemt en zich deze keer zal richten op regenbanden. Aston Martin en Mercedes keren terug voor twee laatste testdagen. Beide teams gaan op 7 en 8 februari naar het circuit van Jerez in Zuid-Spanje voor een laatste test op slicks.