Donderdag 24 november 2022 18:24

Haas-teambaas Guenther Steiner is niet te spreken over het kritiek dat hij de afgelopen maanden te verduren heeft gekregen van Ralf Schumacher. De voormalig Formule 1-coureur kwam op voor zijn neef Mick Schumacher, die uiteindelijk plaats moet maken voor Nico Hülkenberg.

Oom Ralf heeft in de voorbij maanden flink van zich laten horen als het ging om zijn neef bij het team van Haas. De zoon van Michael Schumacher stond al een tijdje onder druk bij Haas en aangezien dat team een bevestiging voor de komende jaren uit bleef stellen, sprong oom Ralf op de bres. De 47-jarige Duitser opende al eerder de aanval op Steiner en stelde dat de teambaas zelf graag in de aandacht wilde staan en dat niet wilde delen met Mick. De knoop is inmiddels doorgehakt en Steiner reageert bij het Duitse Sport Bild de uitspraken van Ralf Schumacher.

Niets achtergehouden

Vooral het uitblijven van het geven van duidelijkheid werd Steiner kwalijk genomen. "We hebben echt niet drie maanden lang een spelletje met hem gespeeld. Het is niet zo dat wij allang wisten wat we gingen doen en hem bewust niets hebben verteld", opent de markante teambaas. Haas beschikt niet over het ruimste budget in de koningsklasse en dus wilde Steiner zorgvuldig te werk gaan. "We hebben lang gekeken wat voor ons het beste was en hebben de tijd genomen. Dat was geen uitstel", verklaart Steiner. Toch weet de 57-jarige teambaas dat Mick op een gegeven moment wel nattigheid voelde: "Natuurlijk vermoedde hij iets - hij leeft niet achter de maan."

Ralf Schumacher

'Ik doe wat ik doe'

Uiteindelijk komt ook oom Ralf aan bod, die eerder al een heleboel kritiek had geuit op het handelen van de teambaas van Haas. Volgens Steiner wilde Ralf 'een publiek gevecht veroorzaken': "Daar ben ik niet in geïnteresseerd. Ik doe wat ik doe en hij kan zeggen wat hij wil. Ik ben niet geïnteresseerd in het beantwoorden daarvan, want ik ben geen zelfpromotor. Mijn beslissing is zeker niet beïnvloed door het gedrag van Ralf."