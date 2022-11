Brian Van Hinthum

Fernando Alonso heeft zijn eerste meters voor het team van Aston Martin erop zitten en de Spaanse coureur reed die in een compleet blanco auto en een zwarte overall. Dat had te maken met het feit dat Alonso nog altijd onder contract staat bij Alpine. Het zorgde wel voor een potje herinneringen ophalen met landgenoot Pedro de la Rosa.

Alonso leek zijn lange Formule 1-carrière lange tijd te gaan afsluiten bij het team van Alpine, de renstal die hem destijds als Renault de kans gaven om de Formule 1 binnen te komen. Het is echter anders gelopen en de Spaanse coureur gaat nog eens voor een nieuwe uitdaging. Vanaf volgend seizoen wordt hij teamgenoten met Lance Stroll en stapt hij dus in bij Aston Martin als vervanger van Sebastian Vettel. Deze week maakte hij de eerste meters voor zijn nieuwe team.

Jaguar 2002

Dat gebeurde echter in een compleet groene Aston Martin, zonder sponsoren. Dat had te maken met het feit dat Alonso nog altijd officieel onder contract staat bij Alpine, waardoor dit zou conflicteren met de Alpine-sponsoren. De uniek ogende bolide riep een aantal warme gevoelens op bij Alonso. "We kwamen deze ochtend de garage binnen, en we zagen de groene auto. We zeiden allebei: ‘Dit is precies zoals de Jaguar in 2002!’. Maar dit is natuurlijk een totaal ander project", citeert Motorsport.com de man uit Oviedo.

Mooie anekdote De la Rosa

De 'we' in het verhaal van Alonso zijn hij en landgenoot De la Rosa. Ook de voormalig Jordan-coureur beaamt het verhaal. "Toen Fernando vanochtend aankwam, keken we naar de onbestickerde auto. Ik maakte een grap over 2002 en de test bij Jaguar. Ik racete daar toen. Ze haalden Fernando binnen om te kijken hoe snel die wagen kon gaan, omdat Niki begon te denken dat Eddie en ik puur plezier aan het maken waren. De auto was onbestickerd, groen en hij had een compleet witte overall. Nu is het zwart. Ik keek naar hem en hij vroeg ik het me herinnerde", besluit hij het verhaal.