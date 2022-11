Ian Parkes & Brian van Hinthum

Woensdag 23 november 2022 20:00

Lewis Hamilton wist dit jaar na zijn hartverscheurende verlies in 2021 acht podiums te pakken in de moeilijke W13, maar heeft uiteindelijk totaal niet het jaar beleefd waarop hij gehoopt had. Toto Wolff laat weten dat hij veel bewondering heeft voor de manier waarop zijn coureur teruggekeerd is en het hele jaar positieve geluiden naar zijn team heeft gebezigd.

In de winterstop was het nog maar de vraag of Hamilton überhaupt terug ging keren in de Formule 1. Na één van de meest intense seizoenen van deze eeuw, waarbij Hamilton uiteindelijk in de laatste race op hartverscheurende wijze de wereldtitel misliep, ging de zevenvoudig wereldkampioen 'offline' en liet hij lange tijd niks van zich horen. Het voedde de speculaties over zijn toekomst en vanuit sommige hoeken klonken de geluiden dat de gebroken Hamilton een punt achter zijn carrière wilde zetten.

Lastig seizoen

Daar bleek uiteindelijk niks van waar en de 103-voudig racewinnaar keerde uiteindelijk gewoon terug op de grid om opnieuw op jacht te gaan naar zijn achtste wereldtitel. Al snel bleek dat meedoen om de overwinningen een lastig karwei ging worden voor Hamilton en Mercedes. De Duitse renstal had grote moeite met de W13 en het leren begrijpen van die auto en het duurde dan ook eigenlijk tot het slot van het seizoen tot de bolide eindelijk een beetje onder controle leek en mee kon doen om de voorste plekken.

Wolff looft Hamilton

Dat heeft een hoop respect aangewakkerd bij Wolff, die claimt dat Hamilton 'heel, heel goed was dit jaar'. "We hielden rekening met een wereldkampioen, waarvan de wereldtitel was afgepakt, die terugkeerde en ging proberen om iedereen kapot te maken. We gaven hem echter geen auto die daar toe in staat was. Hij heeft ons bij elkaar gehouden wanneer het energielevel laag was. Ook op de dagen in de briefingkamer wanneer het lastig voor hem was", zegt een trotse Wolff over zijn coureur.