Woensdag 23 november 2022 10:19

Daniel Ricciardo keert hoogstwaarschijnlijk terug op het oude nest bij Red Bull Racing. De Australiër is transfervrij nu zijn contract bij McLaren is ontbonden en Helmut Marko hoopt hem terug te halen naar Milton Keynes. Volgens de Oostenrijker heeft Ricciardo namelijk een "verkoopbaar" profiel.

Ricciardo maakte jarenlang deel uit van de Red Bull-familie, maar trok in 2018 de deur achter zich dicht om een avontuur aan te gaan bij Renault. Vanaf 2021 reed hij voor het team van McLaren, maar deze samenwerking werd geen doorslaand succes. De Britse renstal besloot in goed overleg het contract met de Australiër vroegtijdig tot een einde te brengen, waardoor hij nu transfervrij is. Red Bull hoopt haar oud-gediende binnen te kunnen halen. Niet als vaste coureur, maar als test- en reserverijder. Marko denkt dat de komst van de man uit Perth zeer realistisch is.

Ricciardo heeft een 'verkoopbaar' profiel

Wanneer Marko door het Oostenrijkse LAOLA1 gevraagd wordt naar hoe groot de kans is dat Ricciardo terugkeert als 'derde man', antwoordt hij: "Daar wordt over gesproken." Volgens de topman is Ricciardo een grote naam binnen de racerij en is hij daarom uitermate geschikt om in te zetten tijdens sponsorverplichtingen en showruns. "We hebben zoveel sponsorverplichtingen en showruns etc. dat een man als hij - met zijn profiel, 'verkoopbaar' en zeer geschikt is", zo zegt Marko.

Terugkeer "zeer realistische optie"

De kans dat Ricciardo terugkeert, is aannemelijk, zo bevestigde de hoofdrolspeler in een eerder stadium al. Hij zei dat hij goede hoop had dat de deal rond zou komen. Ook Marko spreekt nu soortgelijke woorden. Volgens hem moet er nog één detail worden uitgewerkt. "Ik zie daar een zeer realistische optie. We hebben het besproken en er staat slechts nog één punt open", aldus de man uit Graz.