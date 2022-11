Alonso verheugd na debuut voor 'iconisch merk'": ''Heel speciaal gevoel''

Jorn Schonewille

Dinsdag 22 november 2022 18:39

Fernando Alonso is dolblij dat hij is verkast van Alpine naar Aston Martin. De Spanjaard gaf eerder deze week al aan dat hij niet kon leven met de betrouwbaarheid van Alpine. Vandaag, tijdens zijn eerste testdag bij Aston Martin, laat hij nogmaals weten in de wolken te zijn.

Fernando Alonso heeft twee seizoenen mogen rijden in het blauw van Alpine. Gelukkige jaren waren het niet. De Spanjaard had dit seizoen veel motorproblemen en in de slotfase van het seizoen botste hij letterlijk en figuurlijk met teamgenoot Ocon. De houdbaarheidsdatum van de samenwerking was duidelijk verstreken. Alonso verbaasde enkele maanden geleden vriend en vijand door aan te kondigen dat hij volgend seizoen zal rijden voor Aston Martin. De 41-jarige coureur weet voorlopig nog niet van ophouden.

Artikel gaat verder onder video

Speciale ervaring

Vandaag, tijdens zijn eerste dag bij Aston Martin, was Alonso naar eigen zeggen helemaal op zijn plek. De voormalig tweevoudig wereldkampioen zei: ''Het was goed! Een erg leuke ervaring. Ik voel me vereerd om voor zo'n iconisch merk te mogen rijden.'' Alonso reed 97 ronden over het circuit van Abu Dhabi. Het feit dat hij twee dagen geleden nog uitkwam in een Alpine op dat circuit is natuurlijk erg waardevol.

Banden

Alonso reed niet alleen in een nieuwe auto, ook de banden die onder die auto zaten zijn nieuw voor hem. Pirelli deed een test met andere compounds en dat kon Alonso zeker bekoren: ''Ze voelden goed aan. Zelfs in de extreme hitte. Ik denk dat we het qua banden heel goed moeten gaan doen in 2023.''