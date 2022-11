Lars Leeftink

Dinsdag 22 november 2022 17:31 - Laatste update: 17:46

Max Verstappen blikt met een positief gevoel terug op de testdag in Abu Dhabi, met als voornaamste doel om de banden van volgend seizoen te testen. De Nederlander, tweevoudig wereldkampioen, reed samen met Liam Lawson en Sergio Pérez voor het laatst in 2022 in de RB18.

Verstappen kwam tijdens de middagsessie pas in actie en zou in totaal 76 rondjes rijden, een stuk minder dan landgenoot Nyck de Vries (151 rondjes) over de hele dag reed. Verstappen werd uiteindelijk vijfde, achter drie coureurs van Ferrari en Pierre Gasly. Pérez moest het doen met P13 en 88 rondjes (reed alleen tijdens de ochtendperiode), terwijl Liam Lawson als 'Rookie Driver' tiende werd en 111 rondjes afwerkte gedurende de dag. Een succesvolle en productieve dag dus voor de coureurs van Red Bull.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Testdag Abu Dhabi: Verstappen vijfde, De Vries rijdt 151 rondjes

Verstappen

In het persbericht van Red Bull blikt Verstappen terug op de testdag in Abu Dhabi. "We hebben ons programma afgewerkt en een eerste basiskennis opgedaan voor volgend jaar. Voor mijn gevoel ging het goed. Het is altijd leuk om een paar ronden te rijden wanneer je de definitieve compound hebt, maar op elk circuit gedragen de banden zich anders, dus het is moeilijk te beoordelen. Het is altijd beter om iets te hebben, dan niets. Over het algemeen gedroeg alles zich normaal, dus het was een goede dag."

Testdagen

In tegenstelling tot de afgelopen jaren zijn er begin volgend jaar maar drie testdagen en dus geen zes. De testdagen zullen van 23 tot 25 februari gehouden worden in Bahrein, vlak voor het begin van het seizoen 2023. Nog minder tijd dus voor Verstappen en zijn team om zich voor te bereiden op 2023, zeker omdat het team ook nog eens maar 63% tijd heeft in de windtunnel. Ferrari heeft 75%, Mercedes 80%.