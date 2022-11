Jan Bolscher

Nico Hülkenberg heeft geen medelijden met Mick Schumacher. De 35-jarige Duitser neemt volgend seizoen het stoeltje bij Haas over van zijn 12 jaar jongere landgenoot, nadat hij zelf twee seizoenen aan de zijlijn heeft doorgebracht.

De toekomst van Schumacher binnen de Formule 1 stond al langere tijd op losse schroeven. Haas-teambaas Guenther Steiner maakte er geen geheim van dat er meerdere opties werden overwogen, maar een definitieve beslissing bleef lang uit. Voorafgaand aan het laatste raceweekend van het seizoen in Abu Dhabi kwam de bevestiging dat Hülkenberg volgend jaar het stoeltje van Schumacher overneemt. Haas was het enige team dat nog geen volledige line-up voor 2023 op papier had staan, wat voor Schumacher meteen betekende dat hij volgend jaar geen onderdeel uitmaakt van de startgrid.

Overtuigen van performance

Alhoewel Schumacher dit seizoen meerdere auto's afschreef en een aantal kostbare fouten maakte, zorgde deze beslissing van Haas voor discussies in de paddock. Niet iedereen kan zich vinden in het feit dat een 23-jarige coureur plaats moet maken voor een 35-jarige routinier, maar Hülkenberg zelf ligt er niet wakker van: "Zo gaat het in de Formule 1", vertelt hij vanuit Abu Dhabi. "We vechten allemaal voor onze carrières, voor hetzelfde stukje asfalt. Dat is hoe de Formule 1 in elkaar zit en uiteindelijk is het aan de coureur om het team te overtuigen van zijn performance. Als dat niet het geval is, gaat het team dingen veranderen."

Hülkenberg kwam zelf eind 2020 ineens langs de zijlijn te staan, toen hij bij het team van Renault plaats moest maken voor Esteban Ocon. Hij wist zichzelf echter knap in de belangstelling te houden door meerdere succesvolle invalbeurten te verrijden voor Racing Point en later Aston Martin. Schumacher verdwijnt mogelijk ook niet helemaal uit beeld. Mercedes-teambaas Toto Wolff - die de beslissing van Steiner bekritiseerde - heeft door laten schemeren dat de jongeling in 2023 mogelijk bij de Zilverpijlen aan de slag kan als reservecoureur.

