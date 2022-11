In beeld: Nyck de Vries maakt eerste officiële F1-meters voor AlphaTauri

Jan Bolscher

Dinsdag 22 november 2022 10:49

Nyck de Vries heeft zijn eerste officiële meters voor het team van AlphaTauri achter de kiezen. De 27-jarige Nederlander komt op de dinsdag na de laatste race van het seizoen in actie tijdens de Pirelli-testdag.

Naast de Young Driver Test vormt het Yas Marina Circuit ook het decor voor een Pirelli-testdag waarbij het rubber voor 2023 aan de tand wordt gevoeld. Verschillende coureurs maken van deze gelegenheid gebruik om kennis te maken met hun nieuwe werkgever, waaronder De Vries. En de voormalig Formule E-coureur kent een goede start bij het team, want na ruim twee uur had hij al veertig ronden achter zijn naam staan. De Vries heeft het stoeltje van Pierre Gasly overgenomen. De Fransman is op zijn beurt naar Alpine vertrokken. De Vries rijdt volgend jaar bij het zusterteam van Red Bull Racing naast Yuki Tsunoda.