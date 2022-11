Brian Van Hinthum

Oscar Piastri rijdt vanaf 2023 voor het team van McLaren, waar hij toch eigenlijk voorbestemd leek voor het Franse Alpine. Na een hoop gedoe, is het nu teambaas Otmar Szafnauer die nog een trap na geeft aan zijn voormalig pupil en blij is hoe het uiteindelijk allemaal gelopen is.

Piastri rijdt volgend jaar voor het team van McLaren, maar dat heeft behoorlijk wat gedoe opgeleverd binnen de Formule 1-paddock. Nadat bleek dat Fernando Alonso het team van Alpine zou gaan verlaten voor een avontuur bij Aston Martin, moest Alpine actie ondernemen. De jonge Australische coureur werd destijds met veel bombarie aangekondigd door het team van Alpine, maar de Australiër ontkende nog diezelfde dag dat hij een overeenkomst had afgesloten met de Franse formatie.

Silly Season

Daarna ging het balletje in de Silly Season 2023 rollen. Het team van McLaren schoof Daniel Ricciardo aan de kant en een paar weken later kregen we te horen dat hij vervangen ging worden door zijn jonge en getalenteerde landgenoot, Piastri. Alpine moest dus op zoek naar een nieuwe coureur, maar niet voordat men de zaak had aangevochten. Dat bleek zonder succes en dus ging de formatie van Szafnauer uiteindelijk voor een volledig Franse line-up door Pierre Gasly naar het team te halen als nieuwe ploegmaat van Esteban Ocon.

Trap na

En daarmee was de zaak klaar. Het seizoen zit er inmiddels op, Gasly heeft zijn stoeltje gepast en Szafnauer kan het nu niet laten om tóch een trap na te geven aan Piastri. "Ik ben blij dat ons rijdersduo met Esteban en Pierre beter is dan wat het geweest zou zijn als we die zaak hadden gewonnen", waarmee de teambaas duidelijk doelt op het Piastri-zaak, die dus verloren ging en waardoor de voormalig Formule 2-kampioen tóch naar McLaren verhuisde.