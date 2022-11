Red Bull Racing gaat recordbrekend seizoen in stijl vieren in centrum van Milton Keynes

Jan Bolscher

Maandag 21 november 2022 13:26

Red Bull Racing heeft naar buiten gebracht dat het recordbrekende Formule 1-seizoen van het team in stijl gevierd gaat worden in de stad Milton Keynes, de thuisbasis van de Oostenrijkse renstal.

Ondanks dat Sergio Pérez in Abu Dhabi nipt naast de tweede plaats in het kampioenschap greep, heeft de formatie een zeer succesvol jaar achter de rug. Het wereldkampioenschap werd zowel bij de coureurs als constructeurs binnengesleept en in totaal werden er 17 overwinningen en 26 podiumplaatsen geboekt. In zijn jacht op zijn tweede achtereenvolgende wereldkampioenschap heeft Max Verstappen daarnaast het record voor meeste Formule 1-overwinningen in één seizoen verbroken door 15 keer als eerste over de streep te komen.

Festiviteiten

Om het meest succesvolle jaar uit de geschiedenis van het team te vieren zal Red Bull Racing op zaterdag 10 december een evenement organiseren in Milton Keynes waarbij onder andere Verstappen, Pérez en teambaas Christian Horner aanwezig zullen zijn. Als onderdeel van de activiteiten wordt ook de RB7 - de auto van 2011 met een V8-motor van Renault - afgestoft en uit de schuur gehaald zodat zowel Verstappen als Pérez een show run door de straten van het centrum van Milton Keynes kunnen geven. Ook zal er een NASCAR-demonstratie zijn en komen stuntcoureurs Arunas Gibieža en Dougie Lampkin hun kunsten vertonen.

Gemeenschap Milton Keynes

"We zijn er ontzettend trots op dat onze fabriek in Milton Keynes staat", vertelt Horner. "Sinds we in 2005 verhuisd zijn naar de kleine fabriek waar alles begonnen is, heeft de lokale gemeenschap ons gesteund tijdens de hoogte- en dieptepunten. Red Bull is sindsdien gigantisch gegroeid en het fenomenale resultaat van dit jaar zou niet mogelijk zijn geweest zonder die steun. Het is passend om dit recordbrekende jaar te vieren in het hart van de stad waar we allemaal graag komen, en met de gemeenschap die we zo koesteren."