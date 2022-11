Jan Bolscher

Helmut Marko is van mening dat er een systeem moet komen waardoor het niet meer mogelijk is om anoniem te reageren op het internet. De Red Bull-topman laat zich uit over het onderwerp naar aanleiding van recente online-bedreigingen aan het adres van Max Verstappen en zijn familie.

De spreekwoordelijke botsing tussen Red Bull Racing-teammaten Verstappen en Sergio Pérez in Brazilië zorgde de dagen na de race voor een stortvloed aan reacties. In de pers werd het onderwerp breed uitgelicht, maar met name op social media ging het heftig te keer. De Nederlander en zijn team hebben inmiddels alles uitgesproken en afgesloten, maar de haatreacties en zelfs doodsbedreigingen aan het adres van Verstappen en zijn familie zijn de wereldkampioen niet in de koude kleren gaan zitten.

Bedreigingen richting Verstappen en familie

"Wat ik gelezen heb is walgelijk", vertelde Verstappen in Abu Dhabi onder andere. "Ze vielen mijn familie aan. De berichten die mijn moeder, zus, vader en vriendin hebben gekregen zijn onacceptabel. Dat moet absoluut stoppen. Als je een probleem met mij hebt is dat prima, maar van mijn familie blijf je af. Het is onacceptabel gedrag van ontzettend veel mensen. Ook in deze paddock. Veel mensen... Wat ze hebben geschreven, het is belachelijk."

Anonimiteit opheffen

Marko is van mening dat er iets moet gebeuren om dit soort incidenten - ook buiten de Formule 1 - in de toekomst te voorkomen: "Deze anonieme, achterbakse beschuldigingen en bedreigingen zijn een probleem, en niet alleen in deze sport", klinkt het tegenover LAOLA1. "Er moet juridisch een situatie worden gecreëerd die de anonimiteit [op het internet, red.] opheft. Dat zou de allereerste en belangrijkste maatregel moeten zijn."