Ian Parkes & Brian van Hinthum

Maandag 21 november 2022 07:35

Lewis Hamilton heeft het Formule 1-seizoen na zijn uitvalbeurt in Abu Dhabi af moeten sluiten zonder overwinning en de Brit is dan ook vanzelfsprekend teleurgesteld in wat voor hem een mager jaar was. Hamilton komt nog één keer in actie met de W13, al hoeft dat voor de zevenvoudig wereldkampioen allemaal niet echt.

Het 2021-seizoen is absoluut niet voor Hamilton geworden wat hij ervan had gehoopt. De Mercedes-coureur heeft lang de hoop gekoesterd om een overwinning te boeken met de W13, maar vanaf het begin van het seizoen was het al lastig om resultaten te boeken met die bolide. Langzaam maar zeker begon men bij de Duitse renstal de W13 beter te begrijpen en te ontwikkelen, maar uiteindelijk was dat niet op tijd voor de 37-jarige coureur om nog een overwinning toe te voegen aan zijn conto.

Seizoen voorbij

Ook in Abu Dhabi liep het weekend voor Hamilton weer uit op een domper. Hij en George Russell hadden eigenlijk het hele weekend moeite om mee te doen om de voorste plekken en uiteindelijk moest de Brit zijn bolide in de pitstraat parkeren wegens een probleem met de versnellingsbak, waardoor zijn seizoen dus als een nachtkaars uitging. "Het is belangrijk om te blijven hopen en werk te blijven verzetten. Ik heb alles gegeven en uiteindelijk... De laatste race vatte het hele seizoen samen. Ik ben blij dat het erop zit", klonk het eerder al veelzeggend.

Ziek melden

Toch mag de Brit nog geen definitief afscheid nemen van zijn niet zo geliefde W13, want er staan nog speciale tests op het programma in Abu Dhabi en ook Hamilton komt in het kader daarvan de komende week in actie. "Misschien meld ik me wel ziek, met rugpijn of zoiets", grapt de zevenvoudig wereldkampioen. Vermoedelijk komt Hamilton op de donderdag in actie tijdens de bandentest, daarna mag hij echt officieel afscheid gaan nemen van de W13 en beginnen aan zijn vakantie.