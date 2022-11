Pérez moest meer aan bandenmanagement doen dan hem lief was

Remy Ramjiawan

Zondag 20 november 2022 16:43 - Laatste update: 16:43

Sergio Pérez had achteraf toch iets meer willen pushen op de harde banden, dan het team hem toeliet. De Mexicaan wist als derde over de streep te komen en daardoor zag hij de tweede plek in het kampioenschap aan zijn neus voorbijgaan.

Voorafgaand aan de Grand Prix van Abu Dhabi was de vraag hoe en wanneer Max Verstappen zijn teamgenoot kon helpen. Die situatie deed zich echter niet voor, want de Nederlander kroop weg bij de start en heeft daarna comfortabel de Grand Prix geleid. Pérez koos voor twee pitstops en onthult achteraf bij Viaplay dat hij liever iets meer had willen pushen op de banden.

'Middelste stint was boosdoener'

"Het zat extreem dicht bij elkaar. Het is ons niet gelukt om alles samen te brengen tijdens de race. Uiteindelijk zat ik 1.3 seconden achter hem [Charles Leclerc] en ik ben er zeker van dat we er wel iets meer uit hadden kunnen halen, maar zo zit racen soms in elkaar. De middelste stint was gewoon niet ideaal", zo legt hij uit.

De Mexicaan begon op de gele band en koos daarna voor twee stints op de hardste compound, de verwachting was dat hij op die band kon pushen, maar dat gebeurde niet. "Ik moest meer aan bandenmanagement doen, dan me lief was. We kozen voor de tweestopper op de harde banden en daar had ik eigenlijk veel meer op kunnen pushen. Maar het was niet makkelijk, want Max lag voor ons en hij ging voor maar één stop. Uiteindelijk hebben we alles gegeven en daar zijn we wel blij mee. Nu gaan we ons hergroeperen en hopelijk komen we volgend jaar sterker terug", aldus Perez.