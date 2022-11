Leclerc weet P2 vast te houden na tactisch steekspel: "We lieten de éénstopper werken"

Remy Ramjiawan

Zondag 20 november 2022 15:44

Charles Leclerc heeft de tweede plek tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi weten te pakken. Daarmee is de Monegask ook de nummer twee van het klassement en rivaal Sergio Pérez verwijst hij daarmee naar plek drie.

Van tevoren was het gevecht om de plek achter de kampioen, hetgeen dat op het spel stond. Leclerc en Pérez maakten er in Abu Dhabi een tactisch steekspel van, die de Ferrari-coureur wist te winnen. De Monegask koos voor een éénstopper en kwam daarmee 1.3 seconden eerder dan zijn collega uit Mexico over de streep en dus mag hij zichzelf de vicekampioen noemen.

Strategie

Leclerc heeft gevochten voor de tweede plek in het kampioenschap en zat er direct goed in. "Ik was op 110 procent vanaf het begin tot het eind. Het was de perfecte race", zo opent hij. Red Bull was het hele weekend al snel en dus moest Ferrari met een alternatief plan komen. "De enige mogelijkheid was een andere strategie proberen, maar we lieten de éénstopper werken en daar ben ik erg gelukkig mee", gaat hij verder.

Vicekampioen

De Monegask kan zichzelf de vicekampioen noemen van 2022, maar wil volgend jaar de titel pakken. "Ik hoop dat we volgend jaar er nog een schepje bovenop kunnen doen, maar als je ziet waar we vorig jaar stonden. In de winterstop moeten we ervoor zorgen dat we wat terugwinnen", aldus Leclerc.