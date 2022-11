Jeen Grievink

Max Verstappen heeft de Grand Prix van Abu Dhabi weten te winnen. De Nederlander kende geen problemen en reed foutloos naar de finish. Dit gold niet voor teamgenoot Sergio Pérez, die net één ronde tekort kwam om Charles Leclerc van de tweede plaats in het kampioenschap te stoten. Hij finishte als derde.

Verstappen kende vanaf pole position een goede start en dat gold ook voor teamgenoot Pérez. De twee kwamen zonder problemen door de eerste fase van de race, maar dat gold niet voor Hamilton, die over een kerb stuiterde nadat hij wijd werd gedreven door Sainz, in strijd om de vierde plek. Hamilton ging daardoor buiten de baan, maar haalde daar voordeel uit, waardoor hij zijn positie weer moest teruggeven. Hij pakte deze echter even later weer terug, met behulp van de DRS. Leclerc reed op zijn beurt op de derde positie en kon het tempo van rivaal Pérez - in de strijd om de tweede plaats van het kampioenschap - niet volgen in de beginfase.

Red Bull trekt gat richting concurrentie

In de eerste fase van de wedstrijd reden beide Red Bull's weg bij de rest van het veld, maar raakte diverse andere teams met elkaar in gevecht. Hamilton had moeite het tempo van de concurrentie te volgen, mogelijk door schade die hij had opgelopen bij de start in het moment met Sainz. De zevenvoudig wereldkampioen moest dan met lede ogen toezien hoe zowel Sainz als Russell hem wisten te passeren. Vettel, die in Abu Dhabi de allerlaatste race uit zijn carrière reed, leek op weg naar een prima afscheidscadeau. Vanaf de negende stek opende hij de jacht op de Alpine van Ocon, die steeds vlak voor zijn neus zat.

Topteams duiken naar binnen voor bandenwissel

In ronde 16 dook Pérez vanaf de tweede positie naar binnen voor zijn eerste pitstop. Hij wisselde naar de harde band en kwam achter Vettel terug op de baan. De twee raakte in een gevecht verwikkeld en ook Alonso zat te loeren om mee te strijden. De Mexicaan kwam uiteindelijk als winnaar uit de strijd, maar verloor wel wat tijd ten opzichte van Ferrari. Verstappen dook vijf ronden later naar binnen voor zijn eerste stop. De Nederlander wisselde ook naar de harde band en kwam vlak voor Pérez terug op de baan. Leclerc was een ronde later de laatste van de topteams die zijn stop maakte.

Alonso valt uit, tactisch steekspel Pérez en Leclerc

Ongeveer halverwege de wedstrijd viel Alonso uit met technische problemen. De Spanjaard bracht zijn auto naar de pitstraat en keerde niet meer terug op de baan. Kort daarna vond Leclerc de aansluiting bij Pérez. De Mexicaan klaagde dat hij werd opgehouden door wedstrijdleider Verstappen en daardoor niet zijn gewenste tempo kon rijden, maar daarop verhoogde Verstappen zijn tempo en dat kon Pérez niet volgen. Daarom haalde Red Bull haar tweede coureur maar naar binnen voor een tweede pitstop. Hierdoor gaf hij tijdelijk zijn tweede positie op aan Leclerc, die voor een éénstopper leek te gaan.

Absolute spanning voor Pérez en Leclerc in slotfase

Vervolgens was er een touche en een spin voor zowel Schumacher als Latifi, die met elkaar in aanraking kwamen. Het leverde kortstondig een gele vlag op, maar beide heren konden hun weg vervolgen. Eenmaal beland in de slotfase van de wedstrijd, zag Leclerc dat hij met zijn éénstopper waarschijnlijk te grazen genomen zou worden door Pérez. De Mexicaan rekende allereerst af met Hamilton om plek drie en kon toen zijn jacht openen op de Ferrari. Hij moest ongeveer een seconde per ronde gaan goedmaken.

Pérez komt ronde tekort voor P2 in kampioenschap

Het werd een bloedstollende slotfase, waarin Pérez langzaam maar zeker richting de achterkant van Leclerc kroop. Met nog drie ronden te gaan was het ook nog Hamilton die uitviel met een hydraulisch probleem. Daar hadden Pérez en Leclerc echter geen boodschap aan, want zij vochten voor de tweede plaats in het kampioenschap. Pérez kwam nog wel heel, heel dichtbij, maar moest uiteindelijk toch zijn meerdere erkennen in de Ferrari.