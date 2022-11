Remy Ramjiawan

Dr. Helmut Marko toont zich logischerwijs een gelukkig man na de kwalificatie in Abu Dhabi, waarbij Max Verstappen en Sergio Pérez op de eerste rij staan. Het duo van Red Bull heeft na de ongeregeldheden in Brazilië goed teruggeslagen, toch wijst Marko naar de gevaren voor de race van zondag.

Voor het eerst sinds 2018 wist Red Bull weer eens met beide auto's op de eerste rij te staan. Verstappen klokte met een 1:23.824 de snelste tijd. Teamgenoot Pérez moest twee tienden toegeven, maar met het resultaat is het eerste gedeelte van de missie van het weekend, om Checo op plek twee te krijgen, geslaagd. De Grand Prix van Abu Dhabi wordt echter een lange race en het gevaar ligt om de hoek. Bij ServusTV blikt de Oostenrijker vooruit op de race en kijkt hij terug op de kwalificatie.

Eerste rij

Het is een tijdje geleden dat Red Bull de eerste rij wist te bezetten en dat haalt Marko dan ook aan. "We zijn al een tijd niet meer als eerste en tweede geëindigd [in de kwalificatie]. Dus goed dat de rangorde weer is hersteld. Daarnaast zagen de longruns er goed uit, want we waren sneller dan Ferrari, maar het zat ook wel goed met de degradatie van de banden", zo legt hij optimistisch uit. Toch sluit hij het gevaar van de concurrentie niet uit: "Hopelijk trekken we deze lijn op zondag door. De race is toch weer iets anders, want je moet een goede start hebben. Bovendien zal naast Ferrari het team van Mercedes ook snel zijn en daar moeten we dus ook rekening mee gaan houden."

Probleem Verstappen

Verstappen had tijdens Q3 wat technische problemen en Marko legt uit: "Zijn dashboard viel twee keer uit. Hij had er verder geen last meer van en daarna hadden we nog een klein probleempje met zijn voorvleugel, maar als het erop aankomt, dan levert hij."