Brian Van Hinthum

Zaterdag 19 november 2022 16:59

De kwalificatie in Abu Dhabi was zaterdagmiddag op meerdere gebieden een interessante. Gingen Max Verstappen en Sergio Pérez samenwerken om Ferrari in de luren te leggen en hoe zou Sebastian Vettel het doen? We kregen de antwoorden en natuurlijk heeft het internet ook weer hun mening klaarstaan over de enerverende sessie op het Yas Marina Circuit.

Voor de laatste keer dit seizoen barstte de strijd om de pole position los met Q3. De Red Bull's waren de topfavoriet om er met P1 vandoor te gaan, maar het werd vooral de vraag hoe zich dat ging ontvouwen. De boardradio van Pérez vlak na het naar buiten rijden verraadde een hoop: "Wat is er gebeurd?" Het leek er dan ook op dat de Oostenrijkse renstal van plan was om de Mexicaan via Verstappen een tow te geven. Of de Nederlander opnieuw een teamorder aan zijn laars lapte of er daadwerkelijk een probleem was, moest later blijken.

De spanning steeg en we zagen hoe Verstappen voor Pérez reed en hij vermoedelijk dus inderdaad zijn teamgenoot ging helpen. Charles Leclerc wist het niet te redden en voor Carlos Sainz gold hetzelfde. Verstappen wist zijn tijd te verbeteren naar een 1:23.824 en Perez wist zijn bolide te posteren op P2 vlak voor de neus van Leclerc, waarmee Red Bull precies had wat men wilde. Een uitstekende één-twee en het ideale scenario richting de zondag. Ook Vettel wist te imponeren in zijn laatste kwalificatie in de Formule 1: hij begint morgen als achtste.

