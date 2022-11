Remy Ramjiawan

Zaterdag 19 november 2022

Enkelvoudig Grand Prix-winnaar George Russell wist als zesde over de streep te komen in de kwalificatie in Abu Dhabi. De Engelsman had op meer gehoopt, maar moet erkennen dat de Red Bull's buiten bereik waren en dat Ferrari zondag misschien wel te pakken is.

Mercedes leek in Brazilië de weg omhoog te hebben gevonden. Toch bleek op het Yas Marina Circuit dat het gat ten opzichte van Red Bull Racing nog aanzienlijk is. Het stuiteren leek ook weer terug van weggeweest te zijn en mogelijk dat de W13 daarom wat terug is gevallen, in vergelijking met vorig weekend. Teamgenoot Lewis Hamilton staat voor Russell op plek vijf en dus vertrek het duo van Mercedes vanaf de derde startrij voor de laatste race van het jaar.

'Niet zo snel als Red Bull'

Voor de camera van Viaplay toont Russell zich realistisch over het resultaat in de kwalificatie: "Het is waar we verwacht hadden te staan. Qua rondetijd hoopten we wel dat we iets dichterbij zouden zitten, zeker na de recente resultaten, maar we moeten het hebben van de racepace." In Brazilië kwam de W13 nog sterk voor de dag, maar vechten voor de zege, dat ziet Russell niet gebeuren in Abu Dhabi. "Ik denk niet dat we zo snel zijn als Red Bull, maar wellicht wel gelijkwaardig aan de Ferrari. Hopelijk kunnen we om het podium vechten", zo spreekt hij het doel voor zondag uit.

De 24-jarige Engelsman kijkt uit naar de race, waarin hij onthult dat hij een iets andere afstelling heeft dan zijn teamgenoot. "Ja ik heb andere niveau van de neerwaartse druk op de auto gezet, ten opzichte van Lewis, dus we moeten zien hoe dat morgen gaat uitpakken", aldus Russell.