Leclerc niet ontevreden met tweede startrij: "Dit is de plek waar we verdienen te staan"

Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 19 november 2022 16:21

Charles Leclerc kan tevreden terugkijken op de kwalificatie in Abu Dhabi. De 25-jarige stelt dat een derde en vierde plek voor Ferrari, gezien de omstandigheden, simpelweg het hoogst haalbare was.

Leclerc verreed een redelijke kwalificatie, maar moest uiteindelijk toch zijn meerdere erkennen in Max Verstappen en Sergio Pérez. Zodoende start de Ferrari-coureur op zondag vanaf de tweede startrij, met teamgenoot Carlos Sainz naast hem op P4. "Ik blokkeerde in bochten 6 en 7", verklaart Leclerc na afloop van de kwalificatie. De Monegask moet echter de hand in eigen boezem steken. "Om eerlijk te zijn, is dit ook de plek waar we vandaag verdienen om te staan, Red Bull was sterker." Toch geeft hij de moed niet op. "We bevinden ons nog steeds in een redelijk goede positie voor morgen, het wordt zeker close met Checo."

Er zijn in Abu Dhabi veel inhaalmogelijkheden, wat betekent dat er voor de race op zondag nog genoeg kansen liggen. "Ik weet zeker dat we met Carlos samen kunnen werken, daar twijfel ik niet aan. We gaan het teamresultaat proberen te maximaliseren. We weten dat Red Bull iets sterker is op zondag. dus het wordt lastig, maar we gaan alles geven. Hopelijk kunnen we die tweede plek in het wereldkampioenschap en constructeurskampioenschap pakken."

Winterstop

Natuurlijk wordt er ook kort vooruitgeblikt op de aanstaande winterstop. "Voor we met vakantie gaan, moeten we ons op morgen focussen natuurlijk", benadrukt Leclerc. "Na de laatste twee moeizame jaren voor het team, was het goed om een stap vooruit te zetten. Het zou vooral goed zijn voor het team om die tweede plek in het constructeurskampioenschap te pakken, daar zal ik voor pushen. Dan gaan we met vakantie, uitrusten en hopelijk komen we volgend jaar sterker terug."