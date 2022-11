Verstappen pakt zevende pole van het jaar: "Ben blij dat beide auto's vooraan staan"

Remy Ramjiawan

Zaterdag 19 november 2022 16:15

Max Verstappen zal zondag vanaf pole position vertrekken voor de Grand Prix van Abu Dhabi. De Nederlander was uiteindelijk de snelste tijdens de kwalificatie en ziet achter hem teamgenoot Sergio Pérez staan en op plek drie, Charles Leclerc.

Met de snelste tijd in Abu Dhabi weet Verstappen zijn zevende pole position van het seizoen te pakken. De Nederlander heeft zelf het kampioenschap al binnen en het team idem dito, alleen voor teamgenoot Pérez staat er nog wat op het spel. De Mexicaan heeft evenveel punten als de nummer twee van het klassement Leclerc en dus luidt de missie voor de Grand Prix om voor de Monegask te eindigen.

Ups en downs

Verstappen kijkt terug op een rommelige kwalificatie, waarbij het uiteindelijk allemaal samen kwam in Q3: "Het was kwalificatie met veel ups en downs. We begonnen eigenlijk vrij goed. Q2 was wat slordig en ik weet eigenlijk niet precies waarom. De grip was ver te zoeken met de banden en in Q3 was het weer iets normaler." De eerste run in Q3, daar gebeurde wat vreemds, zo was te lezen op de gezichten van de teamleden. Verstappen legt uit: "We hadden wel even de schrik erin voor het begin van de eerste run, want de auto schakelde ineens uit. Maar toen gingen we naar buiten en beide rondes waren erg goed, dus daar ben ik blij mee."

Grand Prix van Abu Dhabi

Afgelopen zondag negeerde Verstappen nog een teamorder, dit weekend wil hij er alles aan doen om teamgenoot Checo te helpen. "Daarnaast ben ik blij dat beide auto's op de eerste rij staan. Natuurlijk willen we de race winnen, maar voor Checo is de tweede plek nog belangrijk, dus dat is een goed begin voor morgen. Vandaag was geweldig, maar het wordt nog een gevecht morgen. We staan er gelukkig met z'n tweeën, dus wij maken de dienst uit", aldus de tweevoudig kampioen.