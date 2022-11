Brian Van Hinthum

Zaterdag 19 november 2022 12:15

Lewis Hamilton heeft zichzelf geen grote dienst bewezen tijdens de derde vrije training van de Grand Prix van Abu Dhabi. De Mercedes-coureur zou volgens data en beelden niet van zijn gas zijn gegaan tijdens een rode vlag-situatie. De stewards starten na de sessie een onderzoek naar de zevenvoudig wereldkampioen.

Nog voordat we überhaupt met kwalificeren gaan beginnen, lijkt Hamilton zichzelf in de problemen te hebben gewerkt. Op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi was het Pierre Gasly die over de kerbs ging en behoorlijk wat auto-onderdelen verloor op het circuit. De wedstrijdleiding besloot wegens de achtergelaten rotzooi het zekere voor het onzekere te nemen en zwaaide met de rode vlag, waardoor de auto's gesommeerd werden langzamer te rijden en richting de pits te gaan.

Problemen voor Hamilton?

Opvallend genoeg leek Hamilton helemaal niet door te hebben dat er een rode vlag-situatie gaande was. Op de televisiebeelden valt te zien hoe Hamilton na het vallen van de rode vlag meerdere coureur inhaalt op de baan en eigenlijk niet afremt. Het moment werd door de stewards opgemerkt en gerapporteerd en even daarna kregen we te horen dat het incident na de derde vrije training onderzocht wordt. Vermoedelijk wil men eerst even het verhaal van de Britse coureur horen voordat men een uitspraak doet. Mocht Hamilton daadwerkelijk schuldig bevonden worden, kan het hem een gridstraf voor de race van zondag kosten.