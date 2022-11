Remy Ramjiawan

Donderdag 17 november 2022 18:28

Het gaat erop lijken dat Lewis Hamilton sinds 2016 weer eens wordt verslagen door zijn teamgenoot. George Russell heeft momenteel 265 punten verzameld en kan worden ingehaald door zijn teamgenoot, maar dan moet de zevenvoudig kampioen aankomende zondag winnen en de snelste tijd pakken, iets wat in de huidige W13 niet vanzelfsprekend is. Daarnaast moet Russell buiten de punten blijven.

Slechts twee keer eerder, was een teamgenoot Hamilton de baas. In 2011 was het oud-kampioen Jenson Button die aan het einde van het jaar boven Hamilton in het klassement wist te eindigen. Nico Rosberg deed hetzelfde, maar dan in 2016 en werd wereldkampioen, om vervolgens aan het einde van dat jaar te stoppen. Russell kan dus de derde coureur worden die Hamilton weet te verslaan en gezien dat het zijn eerste jaar bij Mercedes is, is dat ontzettend knap.

Artikel gaat verder onder video

Geen spanning

Voorafgaand aan de seizoensafsluiter in Abu Dhabi legt Russell de onderlinge verhouding met zijn teamgenoot uit. "Het is geweldig dat we samen een goede relatie hebben opgebouwd en dat we het team in dezelfde richting duwen. Er is nooit enige spanning tussen ons geweest. Natuurlijk, we weten dat we elkaar willen verslaan", legt hij realistisch uit. Volgens de Brit heeft het ook te maken met het feit dat de W13 dit jaar niet in staat was om elke race voor de zeges te vechten. "We zijn niet geïnteresseerd in gevechten voor P5 en P6."

OOK INTERESSANT: Wolff realistisch over tweede plek: "Afhankelijk van een uitvalbeurt"

Personeel in de fabriek

Tussen Rosberg en Hamilton werd het zichtbaar onvriendelijk en volgens Russell is dat nu niet meer mogelijk, aangezien er altijd aan het team worden gedacht. "Een raceweekend zoals afgelopen weekend, dat is waar we voor racen, maar ook voor de tweeduizend mensen die voor het Mercedes Formule 1-team werken", legt hij uit. Aankomend weekend zal de enkelvoudig racewinnaar alles uit de W13 persen, daarna gaat de blik over naar het nieuwe jaar. "Ik denk dat de winter voor iedereen super spannend wordt. Ook ik kan eigenlijk niet wachten op die eerste test om te zien hoe de W14 zal zijn", aldus de Engelsman.