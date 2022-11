Remy Ramjiawan

Donderdag 17 november 2022 17:22

Nu de kampioenschappen al zijn uitgedeeld, wordt er nog gevochten om de tweede plek. Mercedes heeft nog altijd zicht op Ferrari met een achterstand van negentien punten, maar teambaas Toto Wolff vermoedt dat het team afhankelijk is van een uitvalbeurt van Ferrari, om de Scuderia in te halen.

De Grand Prix van Abu Dhabi staat op het programma. Het is de finale van een lang seizoen waarin er een hoop is gebeurd. Mercedes begon het jaar stroef en wist zich gedurende het seizoen terug te knokken, met als hoogtepunt het weekend in Brazilië. George Russell wist niet alleen de sprintrace te winnen, ook de Grand Prix zette hij op zijn naam. Met het behalen van de tweede plek wordt er meer prijzengeld verdiend, al gaat het ten koste van ontwikkelingstijd. Wolff kijkt bij Motorsport-Total vooruit op het laatste raceweekend van het jaar.

Artikel gaat verder onder video

Verrast

Negentien punten is het onderlinge verschil tussen de twee teams en hoewel dat wellicht niet heel veel lijkt, is het volgens Wolff bijna niet te overbruggen, zonder uitvalbeurt van de concurrentie. "Negentien punten is best veel, ik denk dat je een uitvaller nodig hebt. Daarom moet je gewoon proberen het zo goed mogelijk te doen in de race. Tweede worden zou fantastisch zijn en eerlijk gezegd dacht ik niet meer dat dit realistisch zou zijn", zo geeft Wolff aan verrast te zijn dat zijn team nog voor de tweede plek vecht. Ondanks dat Mercedes beschikt over een ruim budget, zou het prijzengeld toch wel goed besteed kunnen worden. "Voor het team zou het natuurlijk een ongelooflijke zaak zijn omdat het invloed heeft op onze bonussen voor al het personeel. Het maakt een groot verschil", wijst Wolff naar de werknemers.

Daarnaast zou de tweede plek de bevestiging zijn dat Mercedes weer op het goede spoor zit. "Het was een geweldige comeback na het begin van het seizoen waarin we eerder op het middenveld stonden dan vooraan. Ferrari verslaan, dat zou top zijn. Maar mijn prioriteit ligt nog steeds bij volgend jaar", onthult hij.

De laatste race werd gewonnen door het team en dus is de vraag of de W13 ook competitief zal zijn op het Yas Marina Circuit. "Vanwege de baankenmerken verwachten we niet zo competitief te zijn in Abu Dhabi [als in Brazilië], maar gezien de verrassingen die we dit jaar met de W13 hebben gehad, moeten we gewoon afwachten wat er gebeurt", aldus de Oostenrijker.