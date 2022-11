Remy Ramjiawan

Lewis Hamilton hoopt het seizoen in Abu Dhabi goed te kunnen gaan afsluiten, maar moet erkennen dat het niet makkelijk gaat worden. Mercedes wist in Brazilië de eerste zege van het jaar te pakken, maar dat verwacht de Brit niet zomaar op het Yas Marina circuit. Rivaal en vriend Sebastian Vettel neemt dit weekend afscheid van de koningsklasse, maar Hamilton ziet hem na verloop van tijd wel weer terugkeren.

Dat Mercedes de jacht op een zege voor dit jaar kan afvinken, betekent niet dat Hamilton al tevreden is. De zevenvoudig kampioen heeft zelf ook in elk jaar dat hij meedeed in de koningsklasse een overwinning weten te pakken en hij hoopt dat er kansen zijn om dat voor dit jaar ook nog te doen. Toch moet hij toegeven dat het lastig gaat worden, want op het Yas Marina Circuit zullen de andere teams ook sterk zijn, zo verklaart hij op de persconferentie.

Competitief

"Deze baan ligt de andere teams ook wel goed, dus we moeten gaan kijken hoe competitief we zullen zijn", zo opent de Brit in Abu Dhabi. De W13 kwam in Brazilië sterk voor de dag en het is dus even afwachten hoe dat dit weekend zal zijn. De race van vorig jaar staat natuurlijk in het geheugen gegrift van de Brit, al wil hij dat moment achter zich laten. "Eigenlijk denk ik er niet meer zoveel over na, want ik heb ook veel goede ervaringen hier gehad in de jaren ervoor. Ik ben niet gefocust op de dingen die achter me liggen, en ik probeer mezelf altijd te verbeteren", legt hij uit.

Hamilton en Vettel

Vettel is lange tijd de rivaal van de Brit geweest en in Baku in 2017 kwamen de heren samen. Het was een gek moment, maar sindsdien is de relatie alleen maar beter geworden, zo vertelt Vettel. "Baku was natuurlijk geen goed moment vanaf mijn kant, maar ik ben blij dat het gebeurd is. Want vanaf dat moment is onze vriendschap juist beter geworden", legt de Duitser uit. Hamilton verwacht dan ook dat Vettel in de toekomst wel weer zal terugkeren. "We hebben altijd wel goede gevechten gehad en als ik even na denk, de meeste coureurs komen op den duur weer terug. Dus jij komt ook wel weer terug. We zien dat bij andere ook. Dus, ik zit hier en accepteer dat dit je laatste race is, maar je komt wel weer terug. Formule 1 zorgt er altijd voor dat mensen weer hun weg terug vinden", zo verklaart hij.